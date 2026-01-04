Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली-NCR की हवा फिर 'बहुत खराब', अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं; 380 तक पहुंचा AQI

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:18 PM (IST)

    दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में लौट आई है, औसत एक्यूआई 307 दर्ज किया गया। हवा की कम गति के कारण यह वृद्धि हुई है, और अगले कई दिनों तक र ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दो दिन की राहत के बाद फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा की गति कम होने के चलते सिर्फ दो दिन की राहत के बाद रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। औसत एक्यूआई 307 दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह 267 रहा था। यानी बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली के एक्यूआई में 40 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

    शहर के सक्रिय 38 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 25 ने वायु गुणवत्ता को 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया। 11 केंद्रों पर 'खराब' एवं दो केंद्रों पर 'मध्यम' श्रेणी रही। सीपीसीबी के समीर एप पर शादीपुर में सर्वाधिक एक्यूआई 380 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार अगले कई दिनों तक वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' ही रहने की संभावना है।

    28_09_2025-delhi_pullution_24063326_15364594

    हवा में लगभग सवा दो गुना अधिक प्रदूषक कण

    मानकों के मुताबिक हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। सीपीसीबी के मुताबिक रविवार को दिन में दो बजे के करीब दिल्ली समेत एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 222.8 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 135.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में मानकों से लगभग सवा दो गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं।

    unnamed (1)

    हवा के पूरी तरह साफ होने की संभावना कम

    दिल्ली की हवा में घुले-मिले प्रदूषण के अभी पूरी तरह से साफ होने की संभावना कम ही है। दरअसल, दिल्ली की हवा में इस समय प्रदूषण का जो स्तर बना हुआ है वह अच्छी वर्षा या लगातार चलने वाली तेज हवा जैसे मौसमी कारकों से ही पूरी तरह से साफ हो सकती है।

    अगले दो दिनों के बीच ऐसे मौसमी कारकों की संभावना नहीं है। ज्यादातर समय में हवा की गति दस किमी प्रति घंटे से कम ही रहेगी। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन भी धीमा होगा और हवा बहुत खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी।

    दिल्ली के इन इलाकों का एक्यूआई रहा अधिक

    विभिन्न इलाकों का AQI
    इलाके एक्यूआई
    अलीपुर 323
    आनंद विहार 356
    अशोक विहार 338
    विवेक विहार 342
    चांदनी चौक 364
    डीटीयू 339
    आइटीओ 313
    जहांगीरपुरी 365
    नेहरू नगर 345
    रोहिणी 361
    वजीरपुर 348

    यह भी पढ़ें- दिल्ली के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर; अब जिले में होगा सारा काम