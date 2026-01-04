दिल्ली के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर; अब जिले में होगा सारा काम

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राशन कार्ड धारकों को अब अपने किसी भी कार्य के लिए विधानसभा स्तर पर बने खाद्य आपूर्ति कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। सभी कार्य और समस्याओं का निदान अब जिला कार्यालयों में ही हो जाएगा। दरअसल, राजस्व विभाग के 13 जिलों के पुनर्गठन के बाद दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सभी 70 सर्किलों को भी उसी के अनुरूप पुनर्गठित कर दिया गया है। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अरूण कुमार झा ने इस आशय के लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं।



इस आदेश के मुताबिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राजस्व जिलों की ही तरह अब अपने नौ जिलों को बढ़ाकर 13 जिलों में बांट दिया है। साथ ही 70 विधानसभा में चल रहे 70 राशन दफ्तरों को बंद कर सर्किल कार्यालयों में तैनात खाद्य संभरण अधिकारी (एफएसओ) व खाद्य संभरण इंस्पेक्टर (एफएसआइ) को डाटा इंट्री आपरेटरों सहित जिला कार्यालयों में बैठने का आदेश जारी किया है।