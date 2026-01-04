Delhi Weather: दिल्लीवासियों को फिलहाल कंपकपाएगी ठंड, IMD ने बताया- कैसा रहेगा इस पूरे हफ्ते का मौसम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सर्द और गलन वाले मौसम के बीच इस सप्ताह दिल्ली के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिलेगा। कभी अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कुछ कमी दर्ज की जाएगी तो कभी थोड़ी वृद्धि। अगले 24 घंटों के दौरान आसमान साफ रहेगा और फिलहाल कोहरा भी अधिक परेशान नहीं करेगा।



रविवार को न्यूनतम तापमान में आधा डिग्री की वृद्धि जबकि अधिकतम में दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि औसत से 0.5 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 2.0 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 100 से 71 रहा। दिल्ली के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा वहीं कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य रहा।