Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Weather: दिल्ली में 15 साल में सबसे ठंडी रही दिसंबर की शुरुआत, कंपाएगी शीतलहर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    दिल्ली में दिसंबर के पहले सप्ताह में पिछले 15 सालों की सबसे ठंडी शुरुआत हुई है। न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे शीत लहर का खतरा ब ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली में पड़ रही ठंड से अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ इस तरह गर्म कपड़ों से ढककर ले जाते अभिभावक। ध्रुव कुमार

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली में पिछले 15 वर्षों में दिसंबर के पहले सप्ताह में सबसे ठंडी शुरुआत हुई है। एक दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा गया था। वर्ष 2011 से अबतक सबसे कम था। सुबह के तापमान में इतनी गिरावट होने से शीत लहर का खतरा सताने लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो दिसंबर को यह बढ़कर 9.6 डिग्री सेल्सियस हो गई थी परंतु, बुधवार (तीन दिसंबर) को एक बार फिर से सुबह का तापमान गिरकर 6.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

    इससे पहले वर्ष 2012 के पहले सप्ताह में इतना कम तापमान रहा है। उस वर्ष न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। बुधवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

    दिसंबर के पहले सप्ताह में सबसे कम तापमान का विवरण

    वर्ष न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
    2025 5.7
    2024 8.5
    2023 9.2
    2022 7.6
    2021 11
    2020 8
    2019 7.6
    2018 8.4
    2017 7.4
    2016 8.4
    2015 10.1
    2014 10
    2013 9.2
    2012 6.5
    2011 10.1

    स्त्रोतः भारतीय मौसम विज्ञान विभाग।

    दिल्ली की हवा बेहद खराब

    दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 दर्ज किया गया है। आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर, आरके पुरम, विवेक विहार और वजीरपुर में एक्यूआई चार सौ के पार यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। चांदनी चौक में सुबह की हवा सबसे अधिक प्रदूषित (428) रही।


    यह भी पढ़ें- दिल्ली से बिहार तक शीतलहर की चेतावनी, दक्षिण भारत में 'दितवाह' का कहर; चेन्नई में रेड अलर्ट

    यह भी पढ़ें- Delhi Weather: सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा सोमवार, मौसम विभाग ने बताया दिसंबर में कितना गिरेगा पारा?

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर AAP हमलावर, सौरभ भारद्वाज ने AQI रीडिंग में हेरफेर के लगाए आरोप

    यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में छाई जहरीले स्मॉग की चादर, AQI 400 के करीब; कब मिलेगी राहत?


     