Delhi Weather: दिल्ली में 15 साल में सबसे ठंडी रही दिसंबर की शुरुआत, कंपाएगी शीतलहर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली में पिछले 15 वर्षों में दिसंबर के पहले सप्ताह में सबसे ठंडी शुरुआत हुई है। एक दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा गया था। वर्ष 2011 से अबतक सबसे कम था। सुबह के तापमान में इतनी गिरावट होने से शीत लहर का खतरा सताने लगा है।

दो दिसंबर को यह बढ़कर 9.6 डिग्री सेल्सियस हो गई थी परंतु, बुधवार (तीन दिसंबर) को एक बार फिर से सुबह का तापमान गिरकर 6.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

इससे पहले वर्ष 2012 के पहले सप्ताह में इतना कम तापमान रहा है। उस वर्ष न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। बुधवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

दिसंबर के पहले सप्ताह में सबसे कम तापमान का विवरण

वर्ष न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) 2025 5.7 2024 8.5 2023 9.2 2022 7.6 2021 11 2020 8 2019 7.6 2018 8.4 2017 7.4 2016 8.4 2015 10.1 2014 10 2013 9.2 2012 6.5 2011 10.1

स्त्रोतः भारतीय मौसम विज्ञान विभाग।

दिल्ली की हवा बेहद खराब

दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 दर्ज किया गया है। आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर, आरके पुरम, विवेक विहार और वजीरपुर में एक्यूआई चार सौ के पार यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। चांदनी चौक में सुबह की हवा सबसे अधिक प्रदूषित (428) रही।