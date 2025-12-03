दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर AAP हमलावर, सौरभ भारद्वाज ने AQI रीडिंग में हेरफेर के लगाए आरोप

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंचने को लेकर सरकार को घेरा है। मानीटरिंग डाटा में छेड़छाड़ कर एयर क्वालिटी इंडेक्स में हेरफेर का भी आरोप लगाया।

आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज मंगलवार को मालवीय नगर के डी-ब्लाक से लाइव प्रदूषण रीडिंग दिखाई। रियल-टाइम एक्यूआइ रीडिंग दिखाते हुए कहा कि हमारा मीटर पहले 300, फिर 391, 392 और 393 का स्तर दिखा रहा है। जबकि अभी सुबह के 8:45 बजे हैं।