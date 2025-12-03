Language
    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर AAP हमलावर, सौरभ भारद्वाज ने AQI रीडिंग में हेरफेर के लगाए आरोप

    By Rais Rais Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:47 AM (IST)

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने चिंता जताई है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की रीडिंग में हेरफ ...और पढ़ें

    आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंचने को लेकर सरकार को घेरा है। मानीटरिंग डाटा में छेड़छाड़ कर एयर क्वालिटी इंडेक्स में हेरफेर का भी आरोप लगाया।

    आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज मंगलवार को मालवीय नगर के डी-ब्लाक से लाइव प्रदूषण रीडिंग दिखाई। रियल-टाइम एक्यूआइ रीडिंग दिखाते हुए कहा कि हमारा मीटर पहले 300, फिर 391, 392 और 393 का स्तर दिखा रहा है। जबकि अभी सुबह के 8:45 बजे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहा इस हेरफेर से यह साबित हुआ कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) स्टेज के लिए ट्रिगर पॉइंट, जिन्हें पहले एक्टिवेट किया जाना चाहिए था, जानबूझकर देरी से चालू किए गए। सरकार को जो एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए।