दिल्ली से बिहार तक शीतलहर की चेतावनी, दक्षिण भारत में 'दितवाह' का कहर; चेन्नई में रेड अलर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Weather Update: उत्तर भारत इस समय कड़ाके की सर्दी की चपेट में हैं। वहीं, दक्षिण भारत में दितवाह तूफान कहर बरपा रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 08 राज्यों में आज शीतलहर की चेतावनी जारी की है।
आईएमडी ने बताया कि इस दौरान इन राज्यों में तापमान में तेजी से कमी आएगी। विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर देखने को मिल सकती है। उधर, दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवात दितवाह का कहर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना है।
जानिए दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?
आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में आज सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। पहले से ही राजधानी प्रदूषण की मार झेल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में आज कोहरा देखने को मिलेगा। यलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि 3 दिसंबर से सुबह के समय शीत लहर चलेगी।
यूपी के मौसम का हाल
उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम को ठंड का ज्यादा एहसास हो रहा है। वहीं, आईएमडी ने बताया कि बुधवार से कई जिलों में तापमान में तेजी से कमी देखने को मिलेगी। आज कानपुर, आगरा, इटावा, टुंडला, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी में शीत लहर देखने को मिल सकती है। पूर्वी यूपी के जिलों में भी करीब यही स्थिति देखने को मिल सकती है।
बिहार में आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में आज यानी बुधवार को कड़ाके की ठंड महसूस होगी। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही तापमान में भी कमी देखने को मिल रही है। विभाग ने पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार में शीत लहर अलर्ट जारी किया है।
दक्षिण भारत में दितवाह का कहर जारी
चक्रवात दितवाह कमजोर पड़ गया है, हालांकि इसके असर से तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है। विज्ञान विभाग ने मंगलवार को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, चेनई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। गहरे दबाव में क्षेत्र में बदला दितवाह पश्चिम-मध्य और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आस-पास और उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर तीन किमी/घंटा की गति से धीरे-धीरे दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ा है। यह तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों से 25 किमी दूर है। संभावना है कि यह धीरे-धीरे उत्तर तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों की ओर बढ़ेगा।
