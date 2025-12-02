Language
    कोहरे का असर: त्रिवेणी एक्सप्रेस रद, कुंभ एक्सप्रेस 10.5 घंटे लेट! लाखों यात्री परेशान

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:29 PM (IST)

    उत्तर भारत में कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। त्रिवेणी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है, जबकि कुंभ एक्सप्रेस 10.5 घंटे देरी से च ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। कोहरे के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को त्रिवेणी एक्सप्रेस रद रही जबकि दूसरी कई ट्रेनों के घंटों विलंब आने से यात्रियों को काफी असुविधा झेलनी पड़ी। हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस करीब साढ़े 10 घंटा विलंब से आई। परेशान होकर कई यात्रियों ने तो अपने टिकट तक रद्द का दिए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि गाड़ियों का समय के अनुसार संचालन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

    रेलवे प्रशासन को सर्दी बढ़ने के साथ ट्रेनों का संचालन समय से कराने में चुनौती झेलनी पड़ रही है। मंगलवार को जंक्शन पर कई ट्रेनें विलंब से पहुंची। 12203 अमृतसर (गरीबरथ सुरपफास्ट) ट्रेन के आने का समय सुबह नौ बजकर 29 मिनट पर था लेकिन यह गाड़ी साढ़े चार घंटा विलंब से दोपहर एक बजकर 59 मिनट पर पहुंची।

    इसी तरह 12369 लालगढ़ (अवध असम एक्सप्रेस) गाड़ी भी एक घंटा देरी से 11 बजकर 20 मिनट पर आई। इसी तरह 12369 देहरादून (कुंभ सुपरफास्ट) गाड़ी भी एक घंटा 20 मिनट लेट रही। इस गाड़ी के जंक्शन पर पहुंचने का समय दोपहर 11 बजकर छह मिनट पर है। 04015 आनंद बिहार (स्पेशल) ट्रेन करीब दो घंटा देरी से दोपहर दो बजकर 48 मिनट पर आई।

    जबकि 12370 हावड़ा (कुंभ सुपरफास्ट) सबसे ज्यादा विलंब रही। यह गाड़ी 10 घंटा 30 मिनट देरी से दोपहर दो बजकर 33 मिनट पर पहुंची। जबकि 15076 शक्तिनगर (त्रिवेणी एक्सप्रेस) गाड़ी रद रही। इसके अलावा तमाम अन्य गाड़ियों के भी विलंब होने से यात्रियों को काफी असुविधा झेलनी पड़ रही है। कई लोगों का कहना था कि काफी जरूरी काम से उन्हें यह यात्रा करनी थी लेकिन देरी की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। कई यात्रियों ने तो तंग होकर टिकट तक कैंसिल करा दिए।

     

