कोहरे का असर: त्रिवेणी एक्सप्रेस रद, कुंभ एक्सप्रेस 10.5 घंटे लेट! लाखों यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, बरेली। कोहरे के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को त्रिवेणी एक्सप्रेस रद रही जबकि दूसरी कई ट्रेनों के घंटों विलंब आने से यात्रियों को काफी असुविधा झेलनी पड़ी। हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस करीब साढ़े 10 घंटा विलंब से आई। परेशान होकर कई यात्रियों ने तो अपने टिकट तक रद्द का दिए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि गाड़ियों का समय के अनुसार संचालन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे प्रशासन को सर्दी बढ़ने के साथ ट्रेनों का संचालन समय से कराने में चुनौती झेलनी पड़ रही है। मंगलवार को जंक्शन पर कई ट्रेनें विलंब से पहुंची। 12203 अमृतसर (गरीबरथ सुरपफास्ट) ट्रेन के आने का समय सुबह नौ बजकर 29 मिनट पर था लेकिन यह गाड़ी साढ़े चार घंटा विलंब से दोपहर एक बजकर 59 मिनट पर पहुंची।

इसी तरह 12369 लालगढ़ (अवध असम एक्सप्रेस) गाड़ी भी एक घंटा देरी से 11 बजकर 20 मिनट पर आई। इसी तरह 12369 देहरादून (कुंभ सुपरफास्ट) गाड़ी भी एक घंटा 20 मिनट लेट रही। इस गाड़ी के जंक्शन पर पहुंचने का समय दोपहर 11 बजकर छह मिनट पर है। 04015 आनंद बिहार (स्पेशल) ट्रेन करीब दो घंटा देरी से दोपहर दो बजकर 48 मिनट पर आई।