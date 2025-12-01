Weather Update: ठंडी हवाओं से बदला मौसम, दिसंबर में और गिरेगा पारा; बरेली में बढ़ेगी सर्दी

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। रविवार को सुबह तेज सर्द हवाएं चलने से लोगों को सर्दी का अहसास हुआ, जोकि दोपहर में धूप निकलने के बाद भी प्रभावी रहा। मौसम विभाग ने दिसंबर के शुरुआती चरण में तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई है। इस दौरान सुबह कोहरा या धुंध छाए रहने के आसार हैं।

ठंडी और शुष्क पछुआ-उत्तरी-पश्चिमी ने प्रदेश भर में पकड़ा जोर, मौसम ने ली करवट



रविवार को अधिकतम पारा 23.7 और न्यूनतम पारा 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में सुुबह के समय सर्द हवाएं चलीं, जोकि दिनभर जारी रहीं। इसकी वजह से दोपहर की गुनगुनी धूप का असर भी प्रभावित हुआ। सर्द हवाएं चलने से लोग बीते दिनों की अपेक्षा विशेष सतर्कता बरतते दिखे, दोपहर में भी गर्म कपड़े पहनकर ही धूप में निकले। दोपहिया वाहन सवारों को भी सफर करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक गर्म कपड़े पहनने पड़े।



दोपहर में धूप निकलने के बाद भी सर्द रहा मौसम, उद्यान में परिवार संग घूमने पहुंचे लोग प्रादेशिक मौसम केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में पिछले कुछ दिनों से हो रही बढ़ोतरी दिसंबर के आरंभिक चरण में थम जाने के बाद ठंडी और शुष्क पछुआ-उत्तरी-पश्चिमी के जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में आगामी तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान में लगभग दो से चार डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने के आसार हैं। वहीं, सुबह (भोर) के समय धुंध के साथ कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा पड़ने की संभावना है।



