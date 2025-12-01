Language
    Delhi Weather: सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा सोमवार, मौसम विभाग ने बताया दिसंबर में कितना गिरेगा पारा?

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:15 PM (IST)

    दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है, न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस मौसम का सबसे ठंडा दिन है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, शांत हवाएं और साफ आसमान तापमान में गिरावट का कारण हैं। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन दिसंबर के मध्य तक फिर से गिरावट की आशंका है।

    सोमवार को देर शाम बढ़ी ठंड में सुंदर नर्सरी में गर्म कपड़ों में ठंड से बचाव करते जाती वृद्ध महिलाएं। चंद्र प्रकाश मिश्र

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में पिछले दो दिनों से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिसंबर के पहले दिन, न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम है। रविवार को न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विशेषज्ञ इस गिरावट का कारण शांत हवाएं और साफ आसमान को बता रहे हैं।

    स्काईमेट वेदर में वाइस प्रेसिडेंट (मेटियोरोलॉजी और क्लाइमेट चेंज) महेश पलावत का कहना है, "अगले दो या तीन दिनों में दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है, जिससे 5 दिसंबर के बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। दिसंबर के बीच तक तापमान फिर से गिर सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी होने की उम्मीद है। शहर में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है।"

    वहीं, दिल्ली में रविवार भी इस महीने का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 1.7 डिग्री कम होकर 24.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यह इस महीने का सबसे कम टेम्परेचर है।

    मौसम विभाग के डेटा के मुताबिक, पिछले साल नवंबर में सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर 18 तारीख को 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

    डेटा के मुताबिक, इस साल नवंबर में दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिछले साल यह 9.5 डिग्री सेल्सियस और 2023 में 9.2 डिग्री सेल्सियस था।