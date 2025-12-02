Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में छाई जहरीले स्मॉग की चादर, AQI 400 के करीब; कब मिलेगी राहत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर वालों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही है। राजधानी में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, मंगलवार को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 333 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई इलाकों में AQI 400 के करीब दो दिन थोड़ी राहत के बाद आज फिर राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब पहुंच गया है। आनंद विहार और अक्षरधाम मंदिर के आसपास एक्यूआई 383, चांदनी चौक में 397, अलीपुर में 347, बवाना में 390, बुराड़ी में 363, द्वारका में 324, आईटीओ में 331, जहांगीरपुरी में 349, मुंडका में 359, रोहिणी में 354, नरेला में 366 रिकॉर्ड किया गया है, जिसे हवा की 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है।

#WATCH | Delhi: The area around Akshardham Temple is blanketed in a layer of toxic smog as the AQI in the area is 383 in the 'Very Poor' category, as claimed by the CPCB pic.twitter.com/pXJ9O5COMp — ANI (@ANI) December2, 2025 इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में 299, गाजियाबाद के वसुंधरा में 239, इंदिरापुरम में 344, गुरुग्राम सेक्टर-51 में 308 और फरीदाबाद में 282 दर्ज किया गया है। मालूम हो कि इससे पहले, सोमवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 329 रिकॉर्ड किया गया था। साथ ही देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली-एनसीआर के नौ शहर शामिल थे।