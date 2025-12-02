Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में छाई जहरीले स्मॉग की चादर, AQI 400 के करीब; कब मिलेगी राहत?

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:55 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है, जहां जहरीली धुंध छाई हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पास पहुंच गया है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मौसम में बदलाव के बाद ही प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोएडा में धुंध के बीच गुजरते वाहन। फोटो- जागरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर वालों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही है। राजधानी में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, मंगलवार को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 333 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई इलाकों में AQI 400 के करीब

    दो दिन थोड़ी राहत के बाद आज फिर राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब पहुंच गया है। आनंद विहार और अक्षरधाम मंदिर के आसपास एक्यूआई 383, चांदनी चौक में 397, अलीपुर में 347, बवाना में 390, बुराड़ी में 363, द्वारका में 324, आईटीओ में 331, जहांगीरपुरी में 349, मुंडका में 359, रोहिणी में 354, नरेला में 366 रिकॉर्ड किया गया है, जिसे हवा की 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है।

     

    इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में 299, गाजियाबाद के वसुंधरा में 239, इंदिरापुरम में 344, गुरुग्राम सेक्टर-51 में 308 और फरीदाबाद में 282 दर्ज किया गया है। मालूम हो कि इससे पहले, सोमवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 329 रिकॉर्ड किया गया था। साथ ही देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली-एनसीआर के नौ शहर शामिल थे।

    Air Pollution (5)

    सीपीसीबी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार, 0-50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' होता है।

    Air Pollution (6)

     ऊपर दिए गए ग्राफ से देखा जा सकत है कि चांदनी चौक इलाके में एक्यूआई गंभीर के करीब दर्ज किया गया। 

    कहां कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    आनंद विहार 383
    चांदनी चौक 397
    विवेक विहार 392
    अलीपुर 347
    बवाना 390
    बुराड़ी 363
    द्वारका 324
    आईटीओ 331
    जहांगीरपुरी 349
    मुंडका 359
    रोहिणी 354
    नरेला 366
    नोएडा सेक्टर-62 299
    गाजियाबाद, वसुंधरा 239
    इंदिरापुरम 344
    गुरुग्राम सेक्टर-51 308
    फरीदाबाद 282

    सोर्स- https://cpcb.nic.in/

    यह भी पढ़ें- हवा चलने से 24 दिन बाद दिल्ली के AQI में मामूली सुधार, रविवार रहा राजधानी का सबसे ठंडा दिन

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर की हवा में थोड़ी राहत, GRAP-3 की हटाई गई पाबंदियां; पढ़िए लेटेस्ट AQI पर अपडेट

    यह भी पढ़ें- दिल्ली की हवा लगातार 13वें दिन 'बहुत खराब', आने वाले सप्ताह में भी हालात सुधारने की कम ही संभावना

    यह भी पढ़ें- दिल्‍ली से ज्‍यादा बीजिंग में था एयर पॉल्‍यूशन, चीन ने कैसे किया स्‍मॉग फ्री; क्‍या भारत में लागू हो सकता है Beijing Model?