दिल्ली-एनसीआर से CAQM ने हटाए GRAP-3 के प्रतिबंध, AQI में सुधार होने के बावजूद खतरा अभी भी कायम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर में धीरे-धीरे सुधार के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP-3 को तुरंत प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय सब-कमेटी की बैठक में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद लिया गया।

GRAP-III हटने से निर्माण गतिविधियों और कामकाज को राहत मिलेगी, लेकिन वायु गुणवत्ता अब भी चिंताजनक है। ऐसे में GRAP-1 और 2 के नियम लागू रखते हुए सभी एजेंसियों को कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। AQI में सुधार, लेकिन खतरा अभी बना CAQM के अनुसार पिछले तीन दिनों से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है और बुधवार को दिल्ली का AQI 327 रिकॉर्ड किया गया है, जो बेहद खराब हवा की श्रेणी में आता है। IMD और IITM ने अगले कुछ दिनों तक AQI के इसी श्रेणी में बने रहने की संभावना जताई है।

GRAP-3 हटा, लेकिन… GRAP-3 हटते ही NCR में वे निर्माण गतिविधियां, जो गंभीर श्रेणी में एक्यूआई पहुंचने के बाद रोक दी गई थीं, अब दोबारा शुरू हो सकेंगी। हालांकि जिन साइटों को डस्ट कंट्रोल या अन्य नियमों के उल्लंघन पर बंद किया गया था, वे बिना CAQM की अनुमति के शुरू नहीं हो सकेंगे।