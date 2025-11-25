प्रदूषण में बस कहने भर को सुधार, दिल्ली की हवा लगातार 12 दिन से 'बेहद खराब'; अभी और खराब होंगे हालात!
दिल्ली में हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी 'बहुत खराब' श्रेणी में है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली का औसत एक्यूआई 353 दर्ज किया गया। रोहिणी में प्रदूषण का स्तर सबसे गंभीर रहा। वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण का मुख्य कारण है, जबकि पराली जलाने का योगदान कम है। अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा की रफ्तार में वृद्धि और आसमान साफ रहने के कारण प्रदूषण के स्तर में मंगलवार को आंशिक गिरावट देखने को मिली। हालांकि अब भी दिल्ली के 39 केंद्रों में से 36 में प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।
दिन में 11:30 बजे से 5:30 बजे तक पश्चिमी हवा की गति 10 से 15 किमी प्रति घंटा थी। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, अगले छह दिनों के लिए वायु गुणवत्ता 'गंभीर' से लेकर ''बहुत खराब'' तक हो सकती है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 353 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। लगातार 12वें दिन यह स्थिति बनी रही। इससे पहले सोमवार को यह 382 दर्ज किया गया था।
सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, मंगलवार को रोहिणी का एक्यूआई 405 दर्ज किया गया। सभी 39 निगरानी केंद्रों में केवल एक रोहिणी में ही एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज हुआ।
मंगलवार को दिन में तीन बजे पीएम 10 का स्तर 319 और पीएम 2.5 का स्तर 178.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में मानकों से साढ़े तीन गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं।
आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 19.6 प्रतिशत था, जो सभी स्रोतों में सबसे अधिक है। पराली जलाने से सिर्फ 1.5 प्रतिशत प्रदूषण हुआ। बुधवार के लिए, इनका योगदान क्रमशः 21.1 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
मंगलवार को इन दस जगहों की हवा रही सबसे खराब
- विवेक विहार - 381
- वजीरपुर - 386
- सोनिया विहार - 351
- सिरीफोर्ट - 360
- आरके पुरम - 370
- पंजाबी बाग - 381
- पटपड़गंज - 371
- नेहरु नगर - 380
- नरेला - 365
- मुंडका - 384
