प्रदूषण में बस कहने भर को सुधार, दिल्ली की हवा लगातार 12 दिन से 'बेहद खराब'; अभी और खराब होंगे हालात!

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा की रफ्तार में वृद्धि और आसमान साफ रहने के कारण प्रदूषण के स्तर में मंगलवार को आंशिक गिरावट देखने को मिली। हालांकि अब भी दिल्ली के 39 केंद्रों में से 36 में प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।

दिन में 11:30 बजे से 5:30 बजे तक पश्चिमी हवा की गति 10 से 15 किमी प्रति घंटा थी। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, अगले छह दिनों के लिए वायु गुणवत्ता 'गंभीर' से लेकर ''बहुत खराब'' तक हो सकती है।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 353 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। लगातार 12वें दिन यह स्थिति बनी रही। इससे पहले सोमवार को यह 382 दर्ज किया गया था।