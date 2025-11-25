दिल्ली-एनसीआर में तेज हवा से टला इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख का संकट, वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर था गुबार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पहले से ही 'बहुत खराब' श्रेणी की वायु गुणवत्ता से घिरी दिल्ली एवं एनसीआर के शहरों को इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठा राख का गुबार कोई असर नहीं डालेगा। इस राख के गुबार का रुख अब चीन की ओर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली- एनसीआर के शहरों में बुधवार सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ सकता है। कहीं-कहीं पर इसकी तीव्रता मध्यम स्तर की देखी जा सकती है।



मौसम विज्ञानियों के अनुसार राख का गुबार सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचा। इसके बाद यह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरा। हालांकि राहत की बात यह कि दिल्ली एनसीआर से जल्द ही यह संकट दूर होता नजर आया।