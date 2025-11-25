भारत के बाद चीन रुख करेगी इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, किन-किन देशों में पड़ेगा प्रभाव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी से उठे राख के बादल आज शाम 7.30 बजे तक भारत से पूरी तरह निकल जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार, ये बादल चीन की ओर बढ़ रहे हैं।

बताया गया कि चीन समेत कई देशों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहींस पूर्वानुमान मॉडलों में फिलहाल इसका असर गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पर इसका असर दिखा।

मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि बादल तेजी से पूर्व की ओर खिसक रहा है और भारत के आसमान से हट जाएगा।

उधर, उड़ान नियामक संस्था डीजीसीए ने तमाम एयरलाइंस को प्रभावित ऊंचाई और क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट ऑपरेटरों को रनवे की जांच करने और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन स्थगित करने की सलाह दी है।