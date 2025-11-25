Language
    भारत के बाद चीन रुख करेगी इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, किन-किन देशों में पड़ेगा प्रभाव

    By SANJEEV KUMAR GUPTAEdited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी से उठे राख के बादल आज शाम 7:30 बजे तक भारत से पूरी तरह निकल जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार, अब ये बादल चीन की ओर बढ़ रहे हैं। पहले गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पर इसका असर दिखने का अनुमान था, लेकिन अब स्थिति में सुधार है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी से उठे राख के बादल आज शाम 7.30 बजे तक भारत से पूरी तरह निकल जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार, ये बादल चीन की ओर बढ़ रहे हैं। 

    बताया गया कि चीन समेत कई देशों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहींस पूर्वानुमान मॉडलों में फिलहाल इसका असर गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पर इसका असर दिखा।

    मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि बादल तेजी से पूर्व की ओर खिसक रहा है और भारत के आसमान से हट जाएगा।

    उधर, उड़ान नियामक संस्था डीजीसीए ने तमाम एयरलाइंस को प्रभावित ऊंचाई और क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट ऑपरेटरों को रनवे की जांच करने और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन स्थगित करने की सलाह दी है।

    यह भी पढ़ें- विमानों के इंजन को जाम कर देगी इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, क्या दिल्ली के मौसम पर भी होगा असर?

    विमानन कंपनियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यदि असर कम रहा तो जरूरत पड़ने पर उड़ान सेवाओं का मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन यदि समस्या गंभीर हुई तो उड़ान को रद करना पड़ेगा। बताया गया कि ज्वालामुखीय राख का घनत्व काफी अधिक होता है। इससे मुख्य खतरा विमानों के इंजन को है, क्योंकि राख इंजन को जाम कर सकती है।