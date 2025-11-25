ज्वालामुखी राख का खतरा: दिल्ली में उड़ानों पर मंडराता संकट, एडवाइजरी जारी

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। इथियोपिया के हायली गूबी ज्वालामुखी में रविवार को हुए विस्फोट के बाद आसमान में विशाल राख और सल्फर डाईऑक्साइड का बादल हवा में उड़ गया। यह बादल अब पूर्व की ओर बढ़ते हुए गुजरात से प्रवेश कर राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर और पंजाब की ओर बढ़ सकता है।

वहीं, उड़ान नियामक संस्था डीजीसीए ने तमाम एयरलाइंस को प्रभावित ऊंचाई और क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट आपरेटरों को रनवे की जांच करने और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन स्थगित करने की सलाह दी है।

सोमवार को इसका आईजीआई एयरपोर्ट की उड़ान सेवाओं पर असर दिखने लगा। दिल्ली से एम्सटर्डम जाने वाली उड़ान को रद कर दिया गया। एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि उड़ान को रद करने के पीछे की एकमात्र वजह इस उड़ान के तय मार्ग में ज्वालामुखीय राख से बने बादलों का होना है।

वहीं हालांकि, दक्षिण भारत के कन्नूर से अबुधाबी जाने वाली उड़ान को सोमवार को डाइवर्जन का सामना करना पड़ा। इंडिगो की इस उड़ान को अहमदाबाद डाइवर्ट कर लैंड करने को कहा गया ताकि विमान राख वाले बादल से बच सके।