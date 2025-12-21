Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-NCR में 'जहरीली हवा' से राहत नहीं, AQI 400 के पार, क्या है आपके इलाके का हाल?

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:46 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है और वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का औसत एयर क्वालि ...और पढ़ें

    Hero Image

    बारापुल्ला फ्लाईओवर इलाके के आस-पास जहरीली धुंध में गुजरते वाहन। फोटो- एएनआई 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में स्मॉम की मोटी चादर छाई हुई और वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। धुंध होने से विजिबिलिटी में कमी आई है जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 398 दिर्ज किया गया, जिसे हवा की बेहद खराब कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यह गंभीर कैटेगरी के बिल्कुल करीब है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi News Update (1)

    ग्रेप स्टेज-IV के तहत सभी एक्शन लागू होने के बावजूद राजधानी के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 433, बवाना में 442, बुराड़ी में 383, चांदनी चौक में 452, द्वारका में 414, आईटीओ में 399, अक्षरधाम में 438, जहांगीरपुरी में 440, मुंडका में 434, नरेला में 418, रोहिणी में 438, विवेक विहार में 418 और वजीरपुर में 446 रिकॉर्ड किया गया है।

    वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है। सुबह सात बजे एक्यूआई 401, ग्रेटर नोएडा में 334, गाजियाबाद में 361 और गुरुग्राम में एक्यूआई 362 दर्ज किया गया है।

    किस इलाके में कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    आनंद विहार 433
    बवाना 442
    बुराड़ी 383
    चांदनी चौक 452
    द्वारका 414
    आईटीओ 399
    अक्षरधाम 438
    जहांगीरपुरी 440
    मुंडका 434
    नरेला 418
    रोहिणी 438
    विवेक विहार 418
    वजीरपुर 446
    नोएडा 401
    ग्रेटर नोएडा 334
    गाजियाबाद 361
    गुरुग्राम 362

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर के बीच जहरीली हवा का कहर, IMD ने जारी किया अलर्ट; बाहर निकलते समय रहें सावधान

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, IGI एयरपोर्ट पर 129 फ्लाइट्स कैंसिल

    यह भी पढ़ें- 'खराब AQI से फेफड़े की बीमारी का रिस्क नहीं...', बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सरकार का अजीबोगरीब तर्क

    यह भी पढ़ें- क्या है बीजिंग मॉडल जिसकी दिल्ली में हो रही है चर्चा, कैसे चीन ने अपनी राजधानी को किया 'स्मॉग फ्री'