दिल्ली-NCR में 'जहरीली हवा' से राहत नहीं, AQI 400 के पार, क्या है आपके इलाके का हाल?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में स्मॉम की मोटी चादर छाई हुई और वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। धुंध होने से विजिबिलिटी में कमी आई है जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 398 दिर्ज किया गया, जिसे हवा की बेहद खराब कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यह गंभीर कैटेगरी के बिल्कुल करीब है।
ग्रेप स्टेज-IV के तहत सभी एक्शन लागू होने के बावजूद राजधानी के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 433, बवाना में 442, बुराड़ी में 383, चांदनी चौक में 452, द्वारका में 414, आईटीओ में 399, अक्षरधाम में 438, जहांगीरपुरी में 440, मुंडका में 434, नरेला में 418, रोहिणी में 438, विवेक विहार में 418 और वजीरपुर में 446 रिकॉर्ड किया गया है।
CAQM (Commission for Air Quality Management) has invoked all actions under GRAP Stage-IV in Delhi-NCR.
वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है। सुबह सात बजे एक्यूआई 401, ग्रेटर नोएडा में 334, गाजियाबाद में 361 और गुरुग्राम में एक्यूआई 362 दर्ज किया गया है।
किस इलाके में कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|आनंद विहार
|433
|बवाना
|442
|बुराड़ी
|383
|चांदनी चौक
|452
|द्वारका
|414
|आईटीओ
|399
|अक्षरधाम
|438
|जहांगीरपुरी
|440
|मुंडका
|434
|नरेला
|418
|रोहिणी
|438
|विवेक विहार
|418
|वजीरपुर
|446
|नोएडा
|401
|ग्रेटर नोएडा
|334
|गाजियाबाद
|361
|गुरुग्राम
|362
