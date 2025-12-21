दिल्ली-NCR में 'जहरीली हवा' से राहत नहीं, AQI 400 के पार, क्या है आपके इलाके का हाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में स्मॉम की मोटी चादर छाई हुई और वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। धुंध होने से विजिबिलिटी में कमी आई है जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 398 दिर्ज किया गया, जिसे हवा की बेहद खराब कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यह गंभीर कैटेगरी के बिल्कुल करीब है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें