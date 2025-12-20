दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, IGI एयरपोर्ट पर 129 फ्लाइट्स कैंसिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एक बार फिर घने कोहरे और खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। आज सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक गिर गई, जिससे सड़क से लेकर हवाई यातायात तक सब प्रभावित हो गया। इस मौसमी आपदा का सबसे बड़ा असर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर पड़ा है।

एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आज के लिए 66 आने वाली (अराइवल) और 63 जाने वाली (डिपार्चर) फ्लाइट्स रद कर दी हैं। कुल 129 उड़ानें कैंसिल होने से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट्स डायवर्ट या देरी से चल रही हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा बने रहने की संभावना है। यात्रियों से अपील है कि वे फ्लाइट स्टेटस चेक करें और जरूरी यात्रा ही करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह वायु प्रदूषण के हालात गंभीर रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और IMD के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के लगभग सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो सीधे तौर पर 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार (435), आनंद विहार (434) और आईटीओ (437) जैसे इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। वहीं उत्तर और पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी (421), वजीरपुर (424), जहांगीरपुरी (428) और पंजाबी बाग (417) में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रही।