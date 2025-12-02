Language
    Delhi Bus Fire: दिल्ली के कश्मीरी गेट पर प्राइवेट बस में लगी आग, यात्रियों की बाल-बाल बची जान

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:11 AM (IST)

    दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक निजी बस में आग लग गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बस ड्राइवर और कंडक्टर की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

    Hero Image

    आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कश्मीरी गेट पर मंगलवार सुबह एक प्राइवेट बस में आग लग गई। हादसे के वक्त बस में सवारियां बैठी थीं, जिन्हें आग लगते ही आनन-फानन में बस से उतार लिया गया। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

    सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। घटना के दौरान बस में कितने यात्री सवार थे और बस में आग किस वजह से लगी, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। 

