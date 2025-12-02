Delhi Bus Fire: दिल्ली के कश्मीरी गेट पर प्राइवेट बस में लगी आग, यात्रियों की बाल-बाल बची जान

दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक निजी बस में आग लग गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बस ड्राइवर और कंडक्टर की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।