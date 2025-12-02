Delhi Bus Fire: दिल्ली के कश्मीरी गेट पर प्राइवेट बस में लगी आग, यात्रियों की बाल-बाल बची जान
दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक निजी बस में आग लग गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बस ड्राइवर और कंडक्टर की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कश्मीरी गेट पर मंगलवार सुबह एक प्राइवेट बस में आग लग गई। हादसे के वक्त बस में सवारियां बैठी थीं, जिन्हें आग लगते ही आनन-फानन में बस से उतार लिया गया। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ।
सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। घटना के दौरान बस में कितने यात्री सवार थे और बस में आग किस वजह से लगी, अभी इसका पता नहीं चल पाया है।
यह भी पढ़ें- बसों में लग रही आग की घटनाओं ने दिल्ली सरकार की बढ़ाई चिंता, सुरक्षा प्रोटोकॉल को तत्काल लागू करने के निर्देश
यह भी पढ़ें- दिल्ली के रैनबसेरे बन रहे जानलेवा: 14 वर्षों में आग की घटनाओं ने छीनी चार जिंदगियां, सुरक्षा आडिट की मांग
यह भी पढ़ें- तिगड़ी एक्सटेंशन आग हादसे में झुलसे दो शवों की पहचान अब भी अज्ञात, ग्राहकों के होने की आशंका
यह भी पढ़ें- मां की पुकार अनसुनी कर दूसरों को बचाने लौटा सत्येंद्र…लौटी सिर्फ लाश; सीने में सुलग रही तिगड़ी एक्सटेंशन की आग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।