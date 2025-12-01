तिगड़ी एक्सटेंशन आग हादसे में झुलसे दो शवों की पहचान अब भी अज्ञात, ग्राहकों के होने की आशंका
दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में शनिवार को आग लगने से दो शव बुरी तरह झुलस गए थे। पुलिस अभी तक उनकी पहचान नहीं कर पाई है, क्योंकि शवों की हालत बहुत खराब है। आशंका है कि मृतकों में कुछ ग्राहक भी हो सकते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पहचान करने की कोशिश जारी है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तिगड़ी एक्सटेंशन के बी ब्लाक में चार मंजिला मकान में लगी आग में चार लोगों की मौत हो गई थी। बुरी तरह झुलस चुके दो शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों शव सफदरजंग अस्पताल की माेर्चरी में रखे गए हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक अज्ञात शव दुकान में जूते की खरीदारी करने आए लोगों के हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक नजफगढ़ में तेजपुर रोड स्थित डिफेंस कालोनी के रहने वाले रामदीन, मंगलो और महेंद्र दोस्त हैं। शनिवार को तीनों तिगड़ी एक्सटेंशन में थे। शाम के समय सत्येंद्र उर्फ जिमी (मृतक) की दुकान पर जूते खरीदने पहुंचे थे।
जब आग लगी तो तीनों में एक बच गया और दो आग में फंस गए। बचे हुए तीसरे व्यक्ति ने पुलिस या परिवार से संपर्क नहीं किया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके मिलने पर ही दोनों शवों की शिनाख्त हो सकेगी।
