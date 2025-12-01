Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिगड़ी एक्सटेंशन आग हादसे में झुलसे दो शवों की पहचान अब भी अज्ञात, ग्राहकों के होने की आशंका

    By Rais Rais Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:27 PM (IST)

    दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में शनिवार को आग लगने से दो शव बुरी तरह झुलस गए थे। पुलिस अभी तक उनकी पहचान नहीं कर पाई है, क्योंकि शवों की हालत बहुत खराब है। आशंका है कि मृतकों में कुछ ग्राहक भी हो सकते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पहचान करने की कोशिश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शनिवार शाम को तिगड़ी एक्सटेंशन के बी-ब्लॉक में चार मंजिला इमारत में लगी थी भीषण आग। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तिगड़ी एक्सटेंशन के बी ब्लाक में चार मंजिला मकान में लगी आग में चार लोगों की मौत हो गई थी। बुरी तरह झुलस चुके दो शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों शव सफदरजंग अस्पताल की माेर्चरी में रखे गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों के मुताबिक अज्ञात शव दुकान में जूते की खरीदारी करने आए लोगों के हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक नजफगढ़ में तेजपुर रोड स्थित डिफेंस कालोनी के रहने वाले रामदीन, मंगलो और महेंद्र दोस्त हैं। शनिवार को तीनों तिगड़ी एक्सटेंशन में थे। शाम के समय सत्येंद्र उर्फ जिमी (मृतक) की दुकान पर जूते खरीदने पहुंचे थे।

    जब आग लगी तो तीनों में एक बच गया और दो आग में फंस गए। बचे हुए तीसरे व्यक्ति ने पुलिस या परिवार से संपर्क नहीं किया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके मिलने पर ही दोनों शवों की शिनाख्त हो सकेगी।