तिगड़ी एक्सटेंशन आग हादसे में झुलसे दो शवों की पहचान अब भी अज्ञात, ग्राहकों के होने की आशंका

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तिगड़ी एक्सटेंशन के बी ब्लाक में चार मंजिला मकान में लगी आग में चार लोगों की मौत हो गई थी। बुरी तरह झुलस चुके दो शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों शव सफदरजंग अस्पताल की माेर्चरी में रखे गए हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक अज्ञात शव दुकान में जूते की खरीदारी करने आए लोगों के हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक नजफगढ़ में तेजपुर रोड स्थित डिफेंस कालोनी के रहने वाले रामदीन, मंगलो और महेंद्र दोस्त हैं। शनिवार को तीनों तिगड़ी एक्सटेंशन में थे। शाम के समय सत्येंद्र उर्फ जिमी (मृतक) की दुकान पर जूते खरीदने पहुंचे थे।