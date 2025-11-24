बसों में लग रही आग की घटनाओं ने दिल्ली सरकार की बढ़ाई चिंता, सुरक्षा प्रोटोकॉल को तत्काल लागू करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार तीन बसों में लगी आग ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसे लेकर परिवहन मंत्री डा पंकज सिंह ने बस निर्माताओं व बसों का संचालन कर रहीं कंपनियों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ सोमवार को दिल्ली सचिवालय में बैठक की। उन्होंने बस निर्माताओं और बस संचालनकर्ता कंपनियों को साफ तौर पर कहा कि किस वजह से बसों में आग लग रही है इसका पता लगाकर समस्या को हर हाल में जल्द से जल्द दूर किया जाए। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी से जुड़े मुद्दे पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाने की भी बात कंपनियों से कही है।



यहां बता दें कि कुछ समय पहले दिल्ली सरकार की दो इलेक्ट्रिक और एक सीएनजी बस में बीच सड़क पर आग लग गई की। बस में कोई यात्री या बस में कार्य कर्मचारियों को नुकसान जरूर नहीं पहुंचा, मगर इस तरह की आग की घटनाओं ने बस यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। मंत्री डा सिंह ने प्रारंभिक रिपोर्टों की महत्वपूर्ण समीक्षा के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि आग लगने की घटनाएं रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकाल तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं।



परिवहन मंत्री डा सिंह ने कहा कि बसों की सुरक्षा को लेकर आइआइटी दिल्ली की विशेषज्ञों की समिति ने जो सिफारिशें बताई थीं, उनको सेफ्टी एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा। जिसमें उन्नत सुरक्षा रोडमैप पर विशेष जोर देते हुए 200 चार्जिंग साइकल पार करने वाली सभी इलेक्ट्रिक बसों की पूरी मेंटेनेंस जांच करना अनिवार्य कियस जाएगा। परिवहन मंत्री ने उस कंपनी की सभी बसों का सुरक्षा आडिट कराने का भी निर्देश दिया है जिस बसाें जिन बस निर्माताओं की बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा बैटरी की ओवर हीटिंग की समस्या वाली बसों में लो-वोल्टेज चार्जिंग अपनाने के भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं।