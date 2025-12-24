एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में रखने की मांग, जनहित याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई आज 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के तहत ''चिकित्सा उपकरण'' की श्रेणी में रखने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की ही है। अधिवक्ता कपिल मदान ने याचिका में मांग की है कि इन पर लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत की जाए।

वर्तमान में एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत कर लगता है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार को सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि गंभीर वायु प्रदूषण से उत्पन्न अत्यंत गंभीर आपातकालीन स्थिति को देखते हुए एयर प्यूरीफायर को विलासिता की वस्तु नहीं माना जा सकता।