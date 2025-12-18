प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाए कड़े कदम, दफ्तर जाने वाले इन बातों का रखें ध्यान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण से इमरजेंसी जैसी स्थिति है। मौजूदा हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई नए कदम उठाए हैं। ऐसे में आपको अपनी गाड़ी से घर से दफ्तर के लिए निकलने से पहले इन नए नियमों की जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि रेखा गुप्ता सरकार ने पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए हैं...

दिल्ली में आज बृहस्पतिवार (18 दिसंबर) से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी और सभी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आदेश दिया गया है। ये ताजा प्रतिबंध कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से एनसीआर में लगाए गए ग्रेप-4 की पाबंदियों के अतिरिक्त हैं।