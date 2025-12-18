दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी बेहद कम, घने कोहरे से हाईवे पर रेंगते रहे वाहन; 'जहरीली' हवा से घुट रहा दम
दिल्ली में लगातार पांचवें दिन वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। आनंद विहार में एक्यूआई ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार पांचवें दिन गुरुवार को भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पालम पर अभी घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी 100 एम रही। हालांकि, अगले आधा घंटे में विजिबिलिटी बढ़कर 150 एम होने की उम्मीद है और उसके बाद धीरे-धीरे बेहतर होगी।
एनसीआर में गुरुवार सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से हाईवे पर वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरा इतना ज्यादा है कि थोड़ी दूर का भी नहीं दिख रहा है। इसी वजह से वाहन चालकों को लाइट और इंडिकेटर जलाकर धीरे-धीरे चलना पड़ा। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के चलते उड़ानों पर असर पड़ सकता है।
आनंद विहार की हवा सबसे ज्यादा खराब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 416, बवाना में 381, बुराड़ी में 339, चांदनी चौक में 386, द्वारका में 357, आईटीओ में 398, जहांगीरपुरी में 404, नरेला में 377 और मुंडका में 398 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब ही बनी हुई है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में घने कोहरे की चादर: विजिबिलिटी बेहद कम, जहांगीरपुरी में 500 पहुंचा AQI; Indigo ने जारी की एडवाइजरी
वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में आज सुबह सात बजे एक्यूआई 334, ग्रेटर नोएडा में 305, गाजियाबाद में 325, गुरुग्राम में 290 और फरीदाबाद में 167 रिकॉर्ड किया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में वर्तमान AQI स्तर (18 दिसंबर 2025)
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब है। अधिकांश इलाकों में AQI "बहुत गंभीर" (Severe) श्रेणी में है।
|इलाका
|AQI
|वर्ग
|आनंद विहार
|416
|बेहद गंभीर
|बवाना
|381
|बहुत खराब
|बुराड़ी
|339
|बहुत खराब
|चांदनी चौक
|386
|बहुत खराब
|द्वारका
|357
|बहुत खराब
|आईटीओ
|398
|बहुत खराब
|जहांगीरपुरी
|404
|बेहद गंभीर
|नरेला
|377
|बहुत खराब
|मुंडका
|398
|बहुत खराब
|नोएडा
|334
|बहुत खराब
|ग्रेटर नोएडा
|305
|बहुत खराब
|गाजियाबाद
|325
|बहुत खराब
|गुरुग्राम
|290
|खराब
|फरीदाबाद
|167
|खराब
नोट: AQI श्रेणियां (भारत के मानक अनुसार): - 0-50: अच्छा - 51-100: संतोषजनक - 101-200: मध्यम - 201-300: खराब - 301-400: बहुत खराब - 401-500: बहुत गंभीर (Severe) - 500+: खतरनाक (Hazardous)
ऐसे स्तर पर बाहर निकलने से बचें, मास्क पहनें और घर में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें। नवीनतम अपडेट के लिए CPCB या AQI वेबसाइट्स चेक करें।
यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: दिल्ली में 50% WFH लागू, दायरे में नहीं आएंगे ये कर्मचारी; रिपोर्ट से समझिए सबकुछ
दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 है लागू
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-IV की पाबंदिया लगा रखी हैं। इसके बावजूद वायु प्रदूषण में कमी नहीं देखी जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 454 दर्ज किया गया है, जिसे हवा की बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 500 के करीब दर्ज किया गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।