Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी बेहद कम, घने कोहरे से हाईवे पर रेंगते रहे वाहन; 'जहरीली' हवा से घुट रहा दम

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:05 AM (IST)

    दिल्ली में लगातार पांचवें दिन वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। आनंद विहार में एक्यूआई ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से वाहन सड़कों पर रंगते दिखे। एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार पांचवें दिन गुरुवार को भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पालम पर अभी घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी 100 एम रही। हालांकि, अगले आधा घंटे में विजिबिलिटी बढ़कर 150 एम होने की उम्मीद है और उसके बाद धीरे-धीरे बेहतर होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनसीआर में गुरुवार सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से हाईवे पर वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरा इतना ज्यादा है कि थोड़ी दूर का भी नहीं दिख रहा है। इसी वजह से वाहन चालकों को लाइट और इंडिकेटर जलाकर धीरे-धीरे चलना पड़ा। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के चलते उड़ानों पर असर पड़ सकता है।

    Untitled design (15)

    आनंद विहार की हवा सबसे ज्यादा खराब

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 416, बवाना में 381, बुराड़ी में 339, चांदनी चौक में 386, द्वारका में 357, आईटीओ में 398, जहांगीरपुरी में 404, नरेला में 377 और मुंडका में 398 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब ही बनी हुई है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में घने कोहरे की चादर: विजिबिलिटी बेहद कम, जहांगीरपुरी में 500 पहुंचा AQI; Indigo ने जारी की एडवाइजरी

    वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में आज सुबह सात बजे एक्यूआई 334, ग्रेटर नोएडा में 305, गाजियाबाद में 325, गुरुग्राम में 290 और फरीदाबाद में 167 रिकॉर्ड किया गया है।

    दिल्ली-एनसीआर में वर्तमान AQI स्तर (18 दिसंबर 2025)

    दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब है। अधिकांश इलाकों में AQI "बहुत गंभीर" (Severe) श्रेणी में है।

    इलाका AQI वर्ग
    आनंद विहार 416 बेहद गंभीर
    बवाना 381 बहुत खराब
    बुराड़ी 339 बहुत खराब
    चांदनी चौक 386 बहुत खराब
    द्वारका 357 बहुत खराब
    आईटीओ 398 बहुत खराब
    जहांगीरपुरी 404 बेहद गंभीर
    नरेला 377 बहुत खराब
    मुंडका 398 बहुत खराब
    नोएडा 334 बहुत खराब
    ग्रेटर नोएडा 305 बहुत खराब
    गाजियाबाद 325 बहुत खराब
    गुरुग्राम 290 खराब
    फरीदाबाद 167 खराब

    नोट: AQI श्रेणियां (भारत के मानक अनुसार): - 0-50: अच्छा - 51-100: संतोषजनक - 101-200: मध्यम - 201-300: खराब - 301-400: बहुत खराब - 401-500: बहुत गंभीर (Severe) - 500+: खतरनाक (Hazardous)

    ऐसे स्तर पर बाहर निकलने से बचें, मास्क पहनें और घर में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें। नवीनतम अपडेट के लिए CPCB या AQI वेबसाइट्स चेक करें।

    यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: दिल्ली में 50% WFH लागू, दायरे में नहीं आएंगे ये कर्मचारी; रिपोर्ट से समझिए सबकुछ

    दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 है लागू

    कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-IV की पाबंदिया लगा रखी हैं। इसके बावजूद वायु प्रदूषण में कमी नहीं देखी जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 454 दर्ज किया गया है, जिसे हवा की बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 500 के करीब दर्ज किया गया था।