दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी बेहद कम, घने कोहरे से हाईवे पर रेंगते रहे वाहन; 'जहरीली' हवा से घुट रहा दम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार पांचवें दिन गुरुवार को भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पालम पर अभी घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी 100 एम रही। हालांकि, अगले आधा घंटे में विजिबिलिटी बढ़कर 150 एम होने की उम्मीद है और उसके बाद धीरे-धीरे बेहतर होगी।

एनसीआर में गुरुवार सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से हाईवे पर वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरा इतना ज्यादा है कि थोड़ी दूर का भी नहीं दिख रहा है। इसी वजह से वाहन चालकों को लाइट और इंडिकेटर जलाकर धीरे-धीरे चलना पड़ा। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के चलते उड़ानों पर असर पड़ सकता है।

आनंद विहार की हवा सबसे ज्यादा खराब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 416, बवाना में 381, बुराड़ी में 339, चांदनी चौक में 386, द्वारका में 357, आईटीओ में 398, जहांगीरपुरी में 404, नरेला में 377 और मुंडका में 398 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब ही बनी हुई है।