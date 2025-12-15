दिल्ली-NCR में घने कोहरे की चादर: विजिबिलिटी बेहद कम, जहांगीरपुरी में 500 पहुंचा AQI; Indigo ने जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में सोमवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। शहर में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है जिससे विजिबिलिटी का स्तर बेहद कम हो गया है। इस वजह से सड़कों पर गाड़ियां धीरे-धीरे चलती नजर आई। वहीं, एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के चलते उड़ानों पर असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए इंडिगो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। पालम में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई है।

इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी इंडिगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आज सुबह दिल्ली में सर्दियों की पहली धुंध दिख रही है और एयरपोर्ट के आसपास विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम बदलने की वजह से ऑपरेशन में बदलाव हो रहा है, इसलिए कुछ फ्लाइट्स को उड़ान भरने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए एयरपोर्ट के लिए निकलने को थोड़ा ज्यादा समय लेकर चलें। हमारी टीमें स्थिति पर करीब से नजर रख रही हैं और आपको अपडेट देती रहेंगी। जैसे ही हालात बेहतर होंगे, हम सुरक्षा को सबसे पहले रखते हुए उड़ानें जारी रखेंगे।

जहांगीरपुरी में 500 पहुंचा AQI कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-IV की पाबंदिया लगा रखी हैं। इसके बावजूद वायु प्रदूषण में कमी नहीं देखी जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 454 दर्ज किया गया है, जिसे हवा की बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 500 के करीब दर्ज किया गया है।