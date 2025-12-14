दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, आईक्यू एयर की रिपोर्ट; पाकिस्तान के दो शहर रैंकिंग में नीचे
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है, लेकिन 2024 की तुलना में 2025 में प्रदूषण में कमी आई है। 2025 में संतोषजनक श्रेणी के दिनों की संख्या पिछल ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इस समय राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन वर्ष 2024 के मुकाबले इस वर्ष प्रदूषण में कमी देखने को मिली है। राजधानी में वर्ष 2025 में संतोषजनक श्रेणी के दिनों की संख्या गत वर्ष के मुकाबले ज्यादा रही हैं। बीते नौ वर्षों में (2020 को छोड़कर) वर्ष 2025 में संतोषजनक श्रेणी के दिन सर्वाधिक दर्ज हुए हैं।
दिल्ली सरकार का मानना है कि यह आंकड़ा राजधानी में लागू विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को रेखांकित करता है। मासिक एक्यूआई के तुलनात्मक विश्लेषण (जनवरी–नवंबर) से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2025 के 11 में से आठ महीनों में वायु गुणवत्ता, वर्ष 2024 की तुलना में बेहतर रही, जबकि एक माह में एक्यूआई समान स्तर पर रहा।
इस वर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर 2025 में औसत एक्यूआइ में गिरावट दर्ज की गई, जो वायु गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। जनवरी से नवंबर की अवधि में ‘संतोषजनक’ श्रेणी के दिनों की संख्या वर्ष 2024 के 66 दिनों से बढ़कर 2025 में 79 हो गई है।
पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब दिल्ली की हवा
स्विस एप आइक्यू एयर के मुताबिक रविवार को दिल्ली का प्रदूषण दुनिया भर के शहरों में सर्वाधिक रहा। रात साढ़े नौ बजे आइएक्यू एयर के एप पर उपलब्ध दुनिया के 127 शहरों की सूची में 841 एक्यूआई के साथ दिल्ली पहले नंबर पर रही। दूसरे नंबर पर 473 एक्यूआई के साथ लाहौर जबकि तीसरे नंबर पर 210 एक्यूआई के साथ ढाका और कराची रहे।
