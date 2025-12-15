दिल्ली की जहरीली हवा पर सियासत गरम, आप ने सीएम से पूछा– पराली बिना AQI 450 पार क्यों?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किए हैं। आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता से सवाल पूछा है कि पराली न जलाए जाने के बाद भी अभी भी वायु गुणवत्ता स्तर 450 से अधिक क्यों है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा को सत्ता में आए लगभग एक साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उसके पास दिल्ली में जहरीली होती जा रही हवा को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और दिल्लीवासी असहाय महसूस कर रहे हैं।

भाजपा का पलटवार

वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आप पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर खराब होने के लिए कोई भी स्थानीय कारण नही बल्कि पूरे उत्तर भारत में गत दिनों से छाया पश्चिम विक्षोभ जिस कारण हवा चलनी बिल्कुल बंद हो गई है जिम्मेदार है।



दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने कहा है की ऐसा मौसम गत 2009 से हर वर्ष दिसंबर में बनता है और खेदपूर्ण है की आप जो गत 10 साल सत्ता में रही और उससे पूर्व कांग्रेस सत्ता में रही इन दोनों पार्टियों के नेता आज भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं। जबकि आप सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया।