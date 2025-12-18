बिना PUC ईंधन नहीं, गैर BS-6 वाहनों को नो एंट्री; दिल्ली में आज से लागू प्रदूषण नियंत्रण नियमों की पूरी डीटेल
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आज से नए नियम लागू हो गए हैं। बिना PUC सर्टिफिकेट के ईंधन नहीं मिलेगा, और गैर-BS-6 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार सख्त कदम उठा रही है। राजधानी में गुरुवार से बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही गैर बीएस-6 मानक वाले बाहरी पंजीकृत वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 126 चेक प्वाइंटों और बार्डरों पर 580 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनके साथ 37 प्रखर वैन भी होंगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को पेट्रोल पंप डीलर संघ और वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उन्होंने निर्देश दिए कि पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे, वाइस अलर्ट और पुलिस सहयोग के साथ यह व्यवस्था लागू की जाए। कहा कि प्रदूषण नियंत्रण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। पीयूसी के बिना ईंधन देना प्रतिबंधित है और सभी डीलरों को इसका पालन सुनिश्चित करने में सहयोग देना होगा।
धूल और कचरा प्रदूषण पर बड़ा एक्शन
पीडब्ल्यूडी ने गड्ढों की निगरानी के लिए स्थायी व्यवस्था भी शुरू की है, जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा सर्वे कर 72 घंटे के भीतर मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही एक स्वतंत्र एजेंसी साल भर गड्ढों का डेटा एकत्र कर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के जमीनी क्रियान्वयन का आडिट करेगी।
गूगल मैप की ली जा रही मदद
दिल्ली सरकार ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए गूगल मैप के साथ साझेदारी की संभावनाओं पर भी काम कर रही है। मंत्री ने गूगल मैप के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें ट्रैफिक सिग्नलों के साथ डेटा एकीकरण और जाम वाले इलाकों की पहचान पर चर्चा हुई।
सरकार का लक्ष्य कम से कम 100 नए ट्रैफिक हाट स्पाट की पहचान कर वहां समाधान लागू करना है। इस पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी।
बाहर के गैर-बीएस-6 वाहनों को नहीं मिलेगा प्रवेश
वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध गुरुवार से लागू हो जाएगा। दिल्ली में प्रवेश वाले एंट्री प्वाइंट पर यातायात पुलिस कर्मी और परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, परिवहन विभाग के पास 78 से 80 प्रवर्तन दल हैं, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा।
इस बीच, पेट्रोल पंपों पर पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाने के लिए वाहन चालकों की गहमा-गहमी बढ़ गई है। सुबह से ही पंपों पर स्थित पीयूसी केंद्रों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। कुछ पंपों पर सर्वर में दिक्कत आई, जिससे प्रक्रिया ठप रही। पंप संचालकों के अनुसार, बुधवार को कई गुना अधिक पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किए गए थे।
