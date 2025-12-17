दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई पहल, सरकार लॉन्च करेगी कारपूलिंग ऐप; प्राइवेट गाड़ियां होंगी कम

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने और ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए कई नए उपायों की योजना बनाई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि सरकार शेयर्ड राइड्स को बढ़ावा देने और सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए एक कारपूलिंग ऐप बनाएगी।

सिरसा ने कहा कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट सिस्टम में भी सुधार किया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम को अगले दस सालों में सड़क सफाई और कचरा इकट्ठा करने के लिए मैकेनिकल मशीनों की खरीद के लिए ₹2,700 करोड़ दिए जाएंगे।

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “अभी, अगर लंबा ट्रैफिक जाम होता है, तो भी ट्रैफिक लाइट काफी देर तक लाल रहती है। इससे जाम और बढ़ जाता है। हम एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो ट्रैफिक जाम के दौरान लाल बत्तियों का समय कम कर देगा।”

सिरसा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के चार सोर्स हैं – गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, इंडस्ट्रियल प्रदूषण, धूल प्रदूषण और सॉलिड वेस्ट प्रदूषण। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और वॉटर स्प्रिंकलर लगाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहर भर में लगभग 1,000 कचरा इकट्ठा करने वाली मशीनें और 300 वॉटर स्प्रिंकलर भी लगाए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि दिल्ली हवा प्रदूषण कंट्रोल के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल कर रही है। उन्होंने कहा, “हम पड़ोसी राज्यों के संपर्क में हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी हवा की क्वालिटी में सुधार हो।”

सिरसा ने यह भी बताया कि सरकार ने प्रदूषण के लेवल को कम करने में मदद करने वाली 'एंटी-स्मॉग' सतहों की पहचान और विकास के लिए IIT मद्रास के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन सतहों का टेस्ट किया जाएगा और चुनिंदा इलाकों में लागू किया जाएगा।