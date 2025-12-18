AAP का सरकार पर वार: दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में BJP सरकार नाकाम, सिरसा पर लगाया झूठ बोलने का आरोप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती के दावे कर सवाल उठाया है। आप की दिल्ली इकाई ने त्रिलोकपुरी में सड़क के किनारे जल रहे कूड़े की एक वीडियो काे एक्स पर साझा कर आराेप लगाया है कि प्रदूषण को लेकर की भाजपा सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हवा हवाई बयान दे रहे हैं।

आप ने कहा है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर भाजपा सरकार का सख्त कार्रवाई का दावा सिर्फ दिखावा है। कहा है कि ग्रेप-चार लागू होने के बाद भी दिल्ली में जगह जगह कूड़ा जल रहा है और निर्माण कार्य भी जारी है।

आप की दिल्ली इकाई के संयाेजक सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि ग्रेप-चार लागू होने के बाद भी पुष्पांजलि फार्म में चल रहे निर्माण कार्य चल रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

कचरा जलाने के आरोप पर आप का जवाब पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा अपने पार्षद पर कचरा जलाने का आरोप लगाने पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आप ने सिरसा पर झूठ बोलने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।