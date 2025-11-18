Language
    Delhi Blast: NIA को मिली आरोपी जसीर की 10 दिन की रिमांड, श्रीनगर से हुआ था गिरफ्तार

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के सह-साजिशकर्ता जासिर बिलाल को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। रिमांड से NIA को ब्लास्ट के पीछे की साजिश और मकसद का पता लगाने में मदद मिलेगी। 

    एनआईए दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही है। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के मामले में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की मांग पर कोर्ट ने आरोपी जसीर को 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है।

    जासिर बिलाल आतंकी उमर का सहयोगी है। उसकी रिमांड मिलने से जांच एजेंसी को धमाके के पीछे की साजिश का पता चल सकेगा। जसीर की गिरफ्तारी से ब्लास्ट के तार कश्मीर से जुड़ गए हैं। 

    मालूम हो कि 10 नवंबर दिन सोमवार को शाम सात बजे के आसपास लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक कार धमाका हुआ था। इस आतंकी हमले में अब तक 15 लोगों की जान जान गई है, जबकि करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले की जांच में एजेंसियों के हाथ कई सबूत लगे हैं। इसी क्रम में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जसीर भी उन्हीं में से एक है। 

     

    श्रीनगर से हुई थी जसीर की गिरफ्तार

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली आत्मघाती हमलावर उमर के सहयोगी जसीर बिलाल वानी को सोमवार को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। इस संबंध में एनआईए ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि वानी, जिसे दानिश के नाम से भी जाना जाता है, उसने उमर के साथ "करीब से काम" किया था, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट करने वाली हुंडई i20 कार चला रहा था।

    एनआईए ने कहा था, "आरोपी हमले के पीछे एक सक्रिय सह-साजिशकर्ता था और उसने आतंकी नरसंहार की योजना बनाने के लिए आतंकवादी उमर उन नबी के साथ मिलकर काम किया था।"