Delhi Blast: हापुड़ में फिर ATS की छापामारी, फारुख से जुड़े 6 डॉक्टरों से चार घंटे तक पूछताछ

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। एटीएस की टीम ने हापुड़ में दो मेडिकल कॉलेजों में छह चिकित्सकों से चार घंटे तक पूछताछ की। लाल किला के पास धमाका होने के बाद जिले में एटीएस का यह दूसरा दौरा था। इंटेलीजेंस सूत्रों के अनुसार, एटीएस की टीम शनिवार रात को हापुड़ पहुंची। यहां पर दो मेडिकल कॉलेज में चार घंटे तक रही। एटीएस के अधिकारियों ने छह चिकित्सकों से बातचीत कीं। सूत्रों का कहना है कि यह चिकित्सक डॉ. फारुख के लगातार संपर्क में थे। उसने इनकी अपने नेटवर्क के हाईकमान कहे जाने वाले किसी व्यक्ति से कई बार बातचीत कराई थीं। यह बातचीत देशद्रोही नेटवर्क को फैलने के संबंध में की गई हो सकती है।

डॉ. फारुख के मोबाइल से मिले तथ्यों के आधार पर एटीएस की यह पूछताछ केंद्रित रही। टीम ने चिकित्सकों से पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। अब उसके आधार पर डॉ. फारुख से पूछताछ होगी। टीम जल्द ही दोबारा जिले में आ सकती है। संबंधित चिकित्सकों के पासपोर्ट लेने के साथ ही टीम ने किसी से कोई जानकारी साझा नहीं करने की सख्त हिदायत दी है।

फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़े जाने के बाद से देश की सुरक्षा व खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

इसी बीच दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट होने से आतंकियों के संपर्कों की तलाश में दिन रात छापामारी की जा रही हैं। दिल्ली में धमाका करने के मुख्य आरोपी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे। वहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के आरोपियों से हापुड़ में कार्यरत चिकित्सकों के तार भी जुड़े मिले।

इस संबंध में जीएस मेडिकल कॉलेज के एक चिकित्सक डॉ. फारुख को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, एटीएस की टीम ने बहादुरगढ़ और पिलखुवा-धौलाना क्षेत्र में गोपनीय छानबीन की थी। अबकी बार एटीएम की टीम दोबारा से हापुड़ आई है।

एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार, आतंकियों की साथी शाहीन हापुड़ और सहारनपुर में महिलाओं का देशद्रोही दस्ता बनाने की तैयारी थी। अब एटीएस की जांच दो क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। एक ओर जहां शाहीन के संपर्क तलाश किए जा रहे हैं, वहीं जीएस मेडिकल कॉलेज के डॉ. फारुख के संपर्क वालों की तलाश की जा रही है। डॉ. फारुख के मोबाइल से एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं।