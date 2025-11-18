Language
    दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर ने बनाया था VIDEO, सुनिए क्या थी पूरी प्लानिंग?

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:56 AM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्हाइट कॉलर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार राज्यों के 30 ठिकानों पर छापामारी की है। यह मामला अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जिसके चलते फरीदाबाद में केस दर्ज किया गया है। गृह मंत्रालय की बैठक में दिल्ली ब्लास्ट और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए ईडी और एनआईए को निर्देश दिए गए थे।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी आतंकी उमर नबी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। धमाके से पहले आतंकी उमर इस वीडियो में आत्मघाती हमले को लेकर बात कर रहा है। 

    व्हाइट कॉलर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी ईडी चार राज्यों के 30 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। यह मामला "अल फलाह यूनिवर्सिटी" से जुड़ा है।

    बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक केस को दर्ज करके अब आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है।

    अल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े संस्थानों की भूमिका जांच के दायरे में है। फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े प्रमुख जिम्मेदार व्यक्तियों को भी इस सर्च में कवर किया गया है। ग्रुप से जुड़ी नौ शेल कंपनियां, जो एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं, जांच के घेरे में हैं।

    शुरुआती जांच में कई ऐसे संकेत मिले हैं, जो शेल कंपनियों के पैटर्न से मेल खाते हैं, जैसे बिजनेस लोकेशन पर कोई फिजिकल प्रेजेंस या बिजली, यूटिलिटी खपत का रिकॉर्ड नहीं है।

    वहीं, कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी, ईडी और एनआईए के प्रमुख अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी।

    यह भी पढ़ें- अल फलाह यूनिवर्सिटी में NIA का छापा, डॉ. निसार की पत्नी-बेटी को हिरासत में लिया; पूछताछ जारी

    बैठक में यह फैसला लिया गया था कि दिल्ली ब्लास्ट और आतंकियों का "व्हाइट कॉलर टेररिज्म" से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के हर इनपुट्स को बेहद सतर्कता से खंगाला जाए। इसके लिए ईडी और एनआईए को विशेष तौर पर जांच करने का ग्रीन सिग्नल दिया गया था।