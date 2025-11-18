दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर ने बनाया था VIDEO, सुनिए क्या थी पूरी प्लानिंग?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी आतंकी उमर नबी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। धमाके से पहले आतंकी उमर इस वीडियो में आत्मघाती हमले को लेकर बात कर रहा है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी ईडी चार राज्यों के 30 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। यह मामला "अल फलाह यूनिवर्सिटी" से जुड़ा है। बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक केस को दर्ज करके अब आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है।

