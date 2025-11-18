अल फलाह यूनिवर्सिटी में NIA का छापा, डॉ. निसार की पत्नी-बेटी को हिरासत में लिया; पूछताछ जारी
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए ने देश विरोधी गतिविधियों के शक में डॉ. निसार की पत्नी को हिरासत में लिया। डॉ. निसार, जो मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, पहले से ही आतंकी कनेक्शन के चलते जांच के घेरे में हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें जम्मू-कश्मीर सरकार ने बर्खास्त भी कर दिया था। उनकी पत्नी और बेटी भी जांच के दायरे में हैं।
दीपक पांडेय, फरीदाबाद। देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी में देर रात डॉ. निसार की पत्नी को एनआईए ने हिरासत में ले लिया।
दोनों से यूनिवर्सिटी के अंदर ही पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही 10 एमबीबीएस डॉक्टरों के फोन भी जब्त कर लिए।
बताया गया कि डॉ. निसार यूनिवर्सिटी में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं। वह डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहिन और डॉ. उमर के संपर्क में था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही वह फरार चल रहा था। बाद में उसको बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। डॉ. निसार जम्मू-कश्मीर में भी आंतकी नेटवर्क में शामिल रहा था।
साल 2023 में उसको श्रीनगर के अस्पताल से जम्मू-कश्मीर सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। उसकी गतिविधियां देश विरोधी पाई गई थी। डॉ. निसार की पत्नी डॉ. सुरइया अस्पताल में गायनी है। वहीं, बेटी एमबीबीएस दूसरे वर्ष की छात्रा हैं।
