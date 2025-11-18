अल फलाह यूनिवर्सिटी में NIA का छापा, डॉ. निसार की पत्नी-बेटी को हिरासत में लिया; पूछताछ जारी

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी में देर रात डॉ. निसार की पत्नी को एनआईए ने हिरासत में ले लिया।

दोनों से यूनिवर्सिटी के अंदर ही पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही 10 एमबीबीएस डॉक्टरों के फोन भी जब्त कर लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें