दिल्ली ब्लास्ट केस: अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ED का एक्शन, 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर रेड

अल फलाह यूनिवर्सिटी का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन?

10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ। इसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। यह विस्फोट एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा बताया गया। इसकी जांच एनआईए (NIA) और दिल्ली पुलिस कर रही है।

पुलिस की जांच में सामने आया कि इस घटना से जुड़े लोग डॉक्टर थे। जांच में सामने आया कि विस्फोट में शामिल आतंकी उमर भी डॉक्टर था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसके अलावा अल फलाह की ओर से कहा गया कि उसके कैंपस का इस्तेमाल किसी आतंकी गतिविधियों में नहीं हुआ है।