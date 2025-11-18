Video: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हमले की साजिश नाकाम, चाकू लेकर दौड़ रहे टैक्सी ड्राइवर को CISF ने पकड़ा

दो टैक्सी चालकों पर हमला कर दिया

बयान में कहा गया है, "16 नवंबर की आधी रात के आसपास, बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 आगमन क्षेत्र में एक व्यक्ति ने लंबे चाकू से दो टैक्सी चालकों पर हमला कर दिया। सहायक उपनिरीक्षक/कार्यकारी सुनील कुमार और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई की, हमलावर को काबू किया और चाकू बरामद किया, जिससे यात्रियों या कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।"

आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी और सभी संबंधित लोगों को तुरंत केआईए पुलिस को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ ने आगे कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उसने पहले हुए किसी विवाद का बदला लिया था। सीआईएसएफ यात्रियों, हवाई अड्डे के कर्मचारियों और महत्वपूर्ण विमानन बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।"