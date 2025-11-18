Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हमले की साजिश नाकाम, चाकू लेकर दौड़ रहे टैक्सी ड्राइवर को CISF ने पकड़ा

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:49 AM (IST)

    बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर एक व्यक्ति ने दो टैक्सी चालकों पर चाकू से हमला किया। सीआईएसएफ ने तत्परता दिखाते हुए हमलावर को काबू में किया और उसे पुलिस को सौंप दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसने पहले हुए किसी विवाद का बदला लेने के लिए ऐसा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    व्यक्ति को टर्मिनल 1 के आगमन लेन के पास टैक्सी चालकों की ओर एक लंबा चाकू लेकर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। (फोटो सोर्स- X)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बीते दिन एक व्यक्ति को चाकू से हमला करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो टैक्सी चालकों के बीच हुए झगड़े के बाद उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि रविवार देर रात हुई इस घटना के सिलसिले में आरोपी सोहेल अहमद को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    चाकू लेकर दौड़ रहा था व्यक्ति

    घटना के एक वीडियो में, व्यक्ति को टर्मिनल 1 के आगमन लेन के पास टैक्सी चालकों की ओर एक लंबा चाकू लेकर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और आरोपी को काबू में कर लिया और हथियार छीन लिया।

    सीआईएसएफ ने सोशल मीडिया पर 'X' पोस्ट करते हुए घटना का वीडियो साझा किया और कहा कि सीआईएसएफ के समय पर हस्तक्षेप से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एक बड़ा अपराध टल गया।

     

    दो टैक्सी चालकों पर हमला कर दिया

    बयान में कहा गया है, "16 नवंबर की आधी रात के आसपास, बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 आगमन क्षेत्र में एक व्यक्ति ने लंबे चाकू से दो टैक्सी चालकों पर हमला कर दिया। सहायक उपनिरीक्षक/कार्यकारी सुनील कुमार और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई की, हमलावर को काबू किया और चाकू बरामद किया, जिससे यात्रियों या कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।"

    आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी और सभी संबंधित लोगों को तुरंत केआईए पुलिस को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ ने आगे कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उसने पहले हुए किसी विवाद का बदला लिया था। सीआईएसएफ यात्रियों, हवाई अड्डे के कर्मचारियों और महत्वपूर्ण विमानन बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।"

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।"

    यह भी पढ़ें: दुबई एयर शो में गरजेंगे IAF के विमान, कई कंपनियों के साथ रक्षा राज्यमंत्री की बैठक भी होगी