Video: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हमले की साजिश नाकाम, चाकू लेकर दौड़ रहे टैक्सी ड्राइवर को CISF ने पकड़ा
बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर एक व्यक्ति ने दो टैक्सी चालकों पर चाकू से हमला किया। सीआईएसएफ ने तत्परता दिखाते हुए हमलावर को काबू में किया और उसे पुलिस को सौंप दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसने पहले हुए किसी विवाद का बदला लेने के लिए ऐसा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बीते दिन एक व्यक्ति को चाकू से हमला करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो टैक्सी चालकों के बीच हुए झगड़े के बाद उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि रविवार देर रात हुई इस घटना के सिलसिले में आरोपी सोहेल अहमद को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
चाकू लेकर दौड़ रहा था व्यक्ति
घटना के एक वीडियो में, व्यक्ति को टर्मिनल 1 के आगमन लेन के पास टैक्सी चालकों की ओर एक लंबा चाकू लेकर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और आरोपी को काबू में कर लिया और हथियार छीन लिया।
सीआईएसएफ ने सोशल मीडिया पर 'X' पोस्ट करते हुए घटना का वीडियो साझा किया और कहा कि सीआईएसएफ के समय पर हस्तक्षेप से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एक बड़ा अपराध टल गया।
Timely intervention by CISF, averted a major crime at Bengaluru Airport.— CISF (@CISFHQrs) November 17, 2025
Around midnight on 16 Nov, a man armed with a long metal knife charged toward two taxi drivers at the T1 Arrival area of @BLRAirport. ASI/Exe Sunil Kumar & team acted swiftly, overpowered the attacker and… pic.twitter.com/upFWXEtTaW
दो टैक्सी चालकों पर हमला कर दिया
बयान में कहा गया है, "16 नवंबर की आधी रात के आसपास, बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 आगमन क्षेत्र में एक व्यक्ति ने लंबे चाकू से दो टैक्सी चालकों पर हमला कर दिया। सहायक उपनिरीक्षक/कार्यकारी सुनील कुमार और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई की, हमलावर को काबू किया और चाकू बरामद किया, जिससे यात्रियों या कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।"
आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी और सभी संबंधित लोगों को तुरंत केआईए पुलिस को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ ने आगे कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उसने पहले हुए किसी विवाद का बदला लिया था। सीआईएसएफ यात्रियों, हवाई अड्डे के कर्मचारियों और महत्वपूर्ण विमानन बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।"
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।"
यह भी पढ़ें: दुबई एयर शो में गरजेंगे IAF के विमान, कई कंपनियों के साथ रक्षा राज्यमंत्री की बैठक भी होगी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।