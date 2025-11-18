दुबई एयर शो में गरजेंगे IAF के विमान, कई कंपनियों के साथ रक्षा राज्यमंत्री की बैठक भी होगी
वायुसेना उप-प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने दुबई एयर शो 2025 में तेजस विमान के प्रति विदेशी खरीदारों की जबर्दस्त रुचि की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि यूएई के अनुरोध पर तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम को भेजा गया है। भारतीय वायुसेना लगभग 200 तेजस विमान खरीद रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक संदेश जाएगा। यह एयर शो 17 से 21 नवंबर तक आयोजित होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वायुसेना उप-प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने सोमवार उम्मीद जताई कि दुबई एयर शो, 2025 में विदेशी खरीदार हल्के लड़ाकू विमान तेजस में जबर्दस्त रुचि दिखाएंगे।
इस एयर शो का आयोजन अल मकतूम हवाई अड्डे पर 17 से 21 नवंबर तक किया जा रहा है। इंडिया पवेलियन में बोलते हुए एयर मार्शल तिवारी ने कहा कि इस एयर शो में भारत की भागीदारी दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाती है।
पहले भी भाग ले चुका है तेजस
उन्होंने बताया कि यूएई अधिकारियों के अनुरोध पर तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम को यहां भेजा गया है। हमारा उनके साथ रणनीतिक और सेवा दोनों स्तरों पर बहुत अच्छा सहयोग है। तेजस पहले भी यहां आ चुका है और इसमें भाग ले चुका है। इसमें लोगों की रुचि जबर्दस्त थी। हमें उम्मीद है कि इस वर्ष का प्रदर्शन न केवल स्थानीय लोगों की, बल्कि विजिटर्स की भी बड़ी उम्मीदों पर खरा उतरेगा।
200 तेजस विमान खरीदेगी भारतीय वायुसेना
उप-प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना लगभग 200 तेजस विमान खरीद रही है और इतने बड़े पैमाने पर विमानों का शामिल होना भी अंतरराष्ट्रीय साझीदारों के लिए मजबूत संदेश है। उन्हें यकीन है कि इससे यहां भी काफी रुचि पैदा होगी।
दुबई एयर शो का आयोजन हर दो वर्ष में किया जाता है और इसे दुनिया के प्रमुख एयरोस्पेस आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 150 देशों से 1,500 से अधिक एग्जीबिटर्स और 1,48,000 से अधिक उद्योग विशेषज्ञ भाग लेते हैं। हिस्से लाने वालों में बाम्बार्डियर, दासौ एविएशन, एम्ब्रेयर, थेल्स, एयरबस, लाकहीड मार्टिन और कैलिडस जैसी वैश्विक विमानन कंपनियां शामिल होती हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।