हंगामे के साथ शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, AAP के चार विधायक निलंबित; क्या बोले LG?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Assembly Winter Session दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार को हंगामे के बीच हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन आप विधायकों के हंगामे के चलते संजीव झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त को सदन से बाहर कर दिया गया।

LG ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां इसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने सदन को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार की नीतियों, सुधारों और उपलब्धियों का विवरण रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बार पहली बार एक लाख करोड़ रुपये का बजट पास किया है। प्रशासनिक सुधारों के तहत 75 डिजिटल सेवाएं शुरू की गई हैं और ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है।

एलजी ने बताया कि Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए 21 वर्षों से व्यापारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। साथ ही, मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित करते हुए श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। उन्होंने कम समय में अधिक सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।

बजट का 13 प्रतिशत स्वास्थ को स्वास्थ्य क्षेत्र को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में बताते हुए एलजी ने कहा कि कुल बजट का 13 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित किया गया है, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक है। आयुष्मान योजना के तहत 188 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं और अब तक 19,287 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

शिक्षा पर बोलते हुए एलजी ने कहा कि सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए प्रयासरत है। कक्षा 9 से 12 तक स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल प्रोत्साहन राशि को दोगुने से भी अधिक कर दिया गया है।

बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को दोगुना करते हुए 28 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के क्रम में मेट्रो फेज-4 के लिए 3,300 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।

जलभराव से निपटने को ड्रेनेज मास्टर प्लान एलजी ने कहा कि जलभराव दिल्ली की एक पुरानी समस्या रही है, जिसे दूर करने के लिए अन्य उपायों के साथ ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। राजधानी में 100 में से 45 अटल कैंटीन शुरू की जा चुकी हैं, जबकि शेष को भी जल्द शुरू किया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार सख्त प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार पूरे साल की योजना पर काम कर रही है। पीपीपी मॉडल पर होलम्बी कलां में दिल्ली का पहला ई-वेस्ट प्लांट लगाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। इसके अलावा एक व्यापक सड़क पुनर्विकास योजना पर भी काम किया जा रहा है।

अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी सदस्यों को नए साल की शुभकामनाएं दीं। पूर्व पार्षद राजेश गहलोत, पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व विधायक विनय शर्मा और लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में मृत लोगों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखा गया।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी सदस्यों को नए साल की शुभकामनाएं दीं। पूर्व पार्षद राजेश गहलोत, पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व विधायक विनय शर्मा और लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में मृत लोगों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखा गया।

एलजी के अभिभाषण की प्रति सदन पटल पर रखी गई। विधायक अभय वर्मा और करनैल सिंह को जन्मदिन की बधाई दी गई। मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन का समय सुबह 11 बजे से रखने का प्रस्ताव रखा। मास्क पहनकर आप नेताओं ने किया प्रदर्शन विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायक मुंह पर मास्क लगाकर प्रदर्शन करते नजर आए। सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा करने पर स्पीकर के निर्देश पर आप विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त को बाहर कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने परिसर में विरोध जताया।