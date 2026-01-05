Language
    दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज आज से, कैग रिपोर्ट और प्रदूषण पर हंगामे के आसार

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:00 AM (IST)

    दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से 8 जनवरी तक चलेगा। इसमें शीश महल, दिल्ली जल बोर्ड और उच्च शिक्षा पर कैग की रिपोर्टें पेश होंगी, जिससे आप सरकार प ...और पढ़ें

    दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। दिल्ली विधानसभा सदन में शीश महल सहित कैग की तीन रिपोर्ट पेश होने जा रही है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल के बंगले में पुनर्निमाण में हुईं अनियमितताओं पर सीएजी की रिपोर्ट सत्र में पेश की जाएगी।

    दिल्ली जल बोर्ड और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के संचालन में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर भी कैग रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। सरकार द्वारा विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तृत और खुली चर्चा भी सदन में होगी।

    पर्यावरण और प्रदूषण पर सरकार स्वयं प्रस्ताव लेकर आएगी। कहा कि पिछले 20 वर्षों की स्थिति और वैज्ञानिक रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी। प्रदूषण से जुड़ी कमियों और भविष्य की कार्ययोजना पर खुली चर्चा होगी। उधर आम आदमी पार्टी ने इस शीलकालीन सत्र के दौरान भाजपा सरकार काे घेरने की तैयारी की है।

    दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र अाठ जनवरी तक चलेगा। इस दौरान प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और प्रदूषण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज रही है। ऐसे में इस सत्र में विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करने के लिए सरकार ने तैयारी की है।

    विधानसभा सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने का प्रस्ताव सरकार खुद पेश करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि आप शासन के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश होंगी। कहा कि इन रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से आम लोगों को पता चलेगा कि आम आदमी सरकार के दौरान किस स्तर पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया।

    उधर आप ने जारी बयान में कहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आप दिल्ली के खतरनाक प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार को सदन में घेरेगी। आप विधायकों ने कहा है कि पार्टी के लिए शीतकालीन सत्र में प्रदूषण प्रमुख मुद्दा रहेगा। कहा कि वे लोग भाजपा सरकार से सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। आप शीतकालीन सत्र में भाजपा सरकार के 10 महीने के काम का हिसाब भी लेगी।

    दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों की रविवार को समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान गुप्ता ने सदन की व्यवस्थाओं, सदस्यों के लिए बैठक एवं डेस्क व्यवस्था, डिजिटल अवसंरचना तथा सदन के सुचारु संचालन से संबंधित अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभागों के मध्य समन्वय एवं सूक्ष्म योजना के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं सदन की गरिमा एवं मर्यादा के अनुरूप होनी चाहिए।

    तकनीक आधारित विधायी कार्यप्रणाली पर बल देते हुए अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान माननीय विधायकगण विधानसभा सदन में स्थापित आईपैड के माध्यम से नेशनल ई विधान एप्लीकेशन (नेवा) का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि नेवा के उपयोग से सदन की कार्यवाही अधिक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनेगी तथा विधायी कार्यों में सुगमता आएगी।

