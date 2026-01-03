दिल्ली विधानसभा में अटल-मालवीय की स्थापित की गई तस्वीर, राजनाथ सिंह ने सुनाए दिलचस्प किस्से

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधानसभा सदन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार व पद्म भूषण राम बहादुर राय भी उपस्थिति रहे। महान व्यक्तित्व थे वाजपेयी और महामना मालवीय - राजनाथ सिंह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हम दो ऐसे महापुरुषों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रप्रेम और स्वतंत्रता संग्राम को अपने जीवन का आधार बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मालवीय दोनों ही बहुआयामी व्यक्तित्व और महान विचारक थे।

उन्होंने कहा कि अटल जी का मानना था कि “छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।” राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने भी इस विचार को अपने जीवन में आत्मसात किया है।

रक्षा मंत्री ने अटल जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे हाजिर-जवाब और राजनीतिक शुचिता के प्रतीक थे। उन्होंने एक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि जब अटल जी पाकिस्तान गए थे, तो वहां एक महिला पत्रकार ने मज़ाक में उनसे शादी की इच्छा जताई और बदले में कश्मीर मांगने की बात कही।

इस पर अटल जी ने सहज व्यंग्य में जवाब दिया था कि वे शादी कर लेंगे, लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि अटल जी हमेशा मर्यादा में रहकर आलोचना करते थे। हिमाचल प्रदेश के एक मंच का उदाहरण देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वहां कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मौजूद थे। अटल जी ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन इतनी शालीनता से कि मुख्यमंत्री को बुरा तक नहीं लगा।