Delhi AQI: दिल्ली-NCR में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, कई इलाकों में AQI 400 के पार; कब सुधरेगी एयर क्वालिटी?

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:54 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में मंगलवार सुबह (23 दिसंबर) की सुबह जहरीली हवा के साथ हुई। शहर में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। कम विजिबिलिटी के कारण पिछले कई दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, शहर भर में स्मॉग और घने कोहरे के कारण हर दिन कई उड़ानें या तो रद या लेट हो रही हैं।

    एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के स्टेज IV के तहत सभी उपाय लागू किए हैं। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता दमघोंटू बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन 'बहुत खराब' बना हुआ है। राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के ऊपर दर्ज किया गया है।

    सीपीसीबी के मुताबिक, मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 390 के पास रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनिवासपुरी इलाके में एक्यूआई 438, मुंडका में 422, नोएडा सेक्टर-1 में 403 AQI दर्ज किया गया।

    वहीं एनसीआर के अन्य प्रमुख शहरों में भी स्थिती खराब रही जहां गुरुग्राम के सेक्टर-51 में 386 तो वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा में 374 AQI दर्ज किया गया।

    मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रमुख इलाकों का हाल 

    इलाका AQI
    श्रीनिवासपुरी 438
    मुंडका 422
    सेक्टर-1 नोएडा 403
    आनंद विहार 397
    ओखला 396
    सिरिफोर्ट 392
    गुरुग्राम सेक्टर-51 386
    आया नगर 382
    आरके पुरम 376
    वसुंधरा (गाजियाबाद) 374

    सोर्स - https://aqicn.org/

