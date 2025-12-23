Delhi AQI: दिल्ली-NCR में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, कई इलाकों में AQI 400 के पार; कब सुधरेगी एयर क्वालिटी?
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुँच गया है। प्रदूषण के कारण लोगों को ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में मंगलवार सुबह (23 दिसंबर) की सुबह जहरीली हवा के साथ हुई। शहर में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। कम विजिबिलिटी के कारण पिछले कई दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, शहर भर में स्मॉग और घने कोहरे के कारण हर दिन कई उड़ानें या तो रद या लेट हो रही हैं।
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के स्टेज IV के तहत सभी उपाय लागू किए हैं। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता दमघोंटू बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन 'बहुत खराब' बना हुआ है। राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के ऊपर दर्ज किया गया है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में जलता कूड़ा बना सिरदर्द, बना प्रदूषण की प्रमुख वजह; लगातार बढ़ते जा रहे आंकड़े
यह भी पढ़ें- BJP ने AAP पर कुप्रचार का लगाया आरोप, कहा- प्रदूषण के मामले पर सेल्फ गोल्फ कर रहे आप नेता
सीपीसीबी के मुताबिक, मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 390 के पास रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनिवासपुरी इलाके में एक्यूआई 438, मुंडका में 422, नोएडा सेक्टर-1 में 403 AQI दर्ज किया गया।
वहीं एनसीआर के अन्य प्रमुख शहरों में भी स्थिती खराब रही जहां गुरुग्राम के सेक्टर-51 में 386 तो वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा में 374 AQI दर्ज किया गया।
यह भी पढ़ें- प्रदूषण से त्रस्त दिल्ली-एनसीआर में सांस और इम्यूनिटी के लिए वरदान है नीली-काली हल्दी, जानें क्या है फायदे
मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रमुख इलाकों का हाल
|इलाका
|AQI
|श्रीनिवासपुरी
|438
|मुंडका
|422
|सेक्टर-1 नोएडा
|403
|आनंद विहार
|397
|ओखला
|396
|सिरिफोर्ट
|392
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|386
|आया नगर
|382
|आरके पुरम
|376
|वसुंधरा (गाजियाबाद)
|374
सोर्स - https://aqicn.org/
यह भी पढ़ें- Save Aravalli: केंद्रीय मंत्री के बयान पर AAP का हमला, अरावली की पहाड़ियां हटाने से बढ़ेगा दिल्ली का प्रदूषण
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।