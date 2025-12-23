Delhi AQI: दिल्ली-NCR में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, कई इलाकों में AQI 400 के पार; कब सुधरेगी एयर क्वालिटी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में मंगलवार सुबह (23 दिसंबर) की सुबह जहरीली हवा के साथ हुई। शहर में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। कम विजिबिलिटी के कारण पिछले कई दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, शहर भर में स्मॉग और घने कोहरे के कारण हर दिन कई उड़ानें या तो रद या लेट हो रही हैं।

