    BJP ने AAP पर कुप्रचार का लगाया आरोप, कहा- प्रदूषण के मामले पर सेल्फ गोल्फ कर रहे आप नेता

    By Nimish Hemant Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:36 AM (IST)

    भाजपा ने आप पर प्रदूषण के मामले में कुप्रचार करने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि आप नेता इस मुद्दे पर 'सेल्फ गोल्फ' कर रहे हैं और जनता को गुमरा ...और पढ़ें

    दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आप नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि प्रदूषण पर भाजपा की दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ बोलते –बोलते इतने आगे निकल गए हैं कि खुद पर ही सेल्फ गोल करे ले रहे हैं।

    दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली वाले भलीभांति समझ रहे हैं कि प्रदूषण पर किस तरह सौरभ भारद्वाज व 'आप' के अन्य नेता रोज झूठ, फरेब भरी नौटंकी कर रहे हैं। शर्मनाक रूप से पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के इशारे पर सौरभ भारद्वाज व विधायक कुलदीप कुमार खुद के बनवाए एसटीपी के ट्रीटमेंट प्लांट को प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाकर फरेब कर रहे हैं।

    कुप्रचार बंद करवाएं केजरीवाल

    सचदेवा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज खुद मंत्री रहे हैं और भलीभांति जानते हैं की एसटीपी प्लांट एवं उनसे जुड़े सलज ट्रीटमेंट प्लांट इतने आधुनिक हैं कि उनमें से केवल भांप निकलती है जो दिखने में धुंआ जैसी लग सकती है पर वास्तव में धुंआ नही होता है और वह ग्रेप– 4 में भी चल सकते हैं।

    उन्होंने आगे कहा कि बेहतर होगा केजरीवाल अपने नेताओं से यह कुप्रचार बंद करवाए अन्यथा दिल्ली वालों ने अभी तो सत्ता से बेदखल किया है आगे आने वाले समय में राजनीतिक हाशिये से ही साफ कर देंगे।