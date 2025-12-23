Save Aravalli: केंद्रीय मंत्री के बयान पर AAP का हमला, अरावली की पहाड़ियां हटाने से बढ़ेगा दिल्ली का प्रदूषण
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के अरावली पहाड़ियों को हटाने संबंधी बयान पर आम आदमी पार्टी (आप) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आप ने कहा कि पहाड़ियों को हटाने ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने अरावली पर्वत माला को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा रखी गई बात पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर अरावली की पहाड़ियों को हटाने की खुली छूट मिल गई तो दिल्ली पर मंडरा रहा प्रदूषण का संकट और गंभीर हो जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों के इशारे पर अरावली रेंज को खत्म करने की साजिश रच रही है। कहा कि भाजपा सरकार को पर्यावरण या देश की नहीं चिंता नहीं है, उसे तो सिर्फ अपने बिजनेसमैन दोस्तों की चिंता है। सिर्फ इसलिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री सफाई दे रहे हैं।
SC का आदेश केंद्र सरकार के हलफनामे पर आधारित
ढांडा ने कहा कि अरावली पर्वत को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यादव के बयान पर कहा कि अरावली रेंज को लेकर आज के समय में बहुत सारी चिंताएं हैं, जिसे हम इंटरनेट मीडिया पर भी देख रहे हैं और अलग-अलग गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भी इस पर बात कर रहे हैं।
कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, वह केंद्र सरकार के हलफनामे और उनकी मांग पर आधारित है। 2010 में भी तत्कालीन सरकार द्वारा इसी तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
