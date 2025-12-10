दिल्ली सरकार का एक्शन, अजय गुप्ता को जल बोर्ड के वरिष्ठ सलाहकार पद से हटाया; ED की चार्जशीट में आया था नाम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के उन्नयन मामले में भ्रष्टाचार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट में नाम आने के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के वरिष्ठ सलाहकार अजय गुप्ता को पद से हटा दिया है।

इस मामले में ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन जल मंत्री सत्येंद्र जैन सहित 14 लोगों को आरोपित बनाया है। उस समय गुप्ता जल बोर्ड के सदस्य थे। सेवानिवृत्ति के बाद इस वर्ष 24 अक्टूबर को बोर्ड का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त गया था। मंगलवार को उन्हें पद से हटा दिया गया।