सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर AAP ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बदले की राजनीति कर रही बीजेपी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। आप ने कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बदले की राजनीति कर रही है। कहा कि वे सिर्फ़ आप से डरते हैं।

आप ने कहा कि ईडी, सीबीआई और एसीबी द्वारा दायर किए गए उनके पिछले सभी मामले कोर्ट में खारिज हो गए हैं। इसके बावजूद ईडी महीनों से एक्सटेंशन मांग रही है क्योंकि वह अपना केस साबित नहीं कर पाई है। आप ने कहा कि वे उनके नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज करना जारी रखे हुए हैं।