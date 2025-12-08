Language
    सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर AAP ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बदले की राजनीति कर रही बीजेपी

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:16 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा बदले की राजनीति कर रही हैं। आप ने कहा कि ...और पढ़ें

    आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर प्रतिक्रिया दी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। आप ने कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बदले की राजनीति कर रही है। कहा कि वे सिर्फ़ आप से डरते हैं।

    आप ने कहा कि ईडी, सीबीआई और एसीबी द्वारा दायर किए गए उनके पिछले सभी मामले कोर्ट में खारिज हो गए हैं। इसके बावजूद ईडी महीनों से एक्सटेंशन मांग रही है क्योंकि वह अपना केस साबित नहीं कर पाई है। आप ने कहा कि वे उनके नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज करना जारी रखे हुए हैं।

    आप ने कहा है कि ईडी का अपना बयान ही इस मामले की वैधता को खारिज करता है। आप के अनुसार ईडी ने दावा किया है कि मामला अक्टूबर 2022 का है, जबकि सत्येंद्र जैन को मई 2022 में खुद ईडी ने ही गिरफ्तार किया था और उस समय वह बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे।