यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे DJB की पाइप लाइन फटी, सड़क पर भरा पानी; रूट डायवर्ट

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी पाइप लाइन अचानक फट गई, जिससे सड़क पर तेजी से पानी भरने लगा। पानी के तेज बहाव के कारण मौके पर ट्रैफिक बाधित हो गया और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस को तुरंत रूट डायवर्ट करना पड़ा। फिलहाल एक ही मार्ग पर दोनों तरफ के वाहनों को चलाया जा रहा है, जिससे इलाके में भारी जाम की स्थिति बन गई है।

स्थानीय लोग और दफ्तर जाने वाले वाहन चालक प्रभावित हुए हैं। जल बोर्ड की टीम पाइप लाइन की मरम्मत के लिए मौके पर पहुंच गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के आसपास के मार्गों से गुजरने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें।