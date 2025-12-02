Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे DJB की पाइप लाइन फटी, सड़क पर भरा पानी; रूट डायवर्ट

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:11 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली जल बोर्ड की पाइप लाइन फटने से सड़क पर पानी भर गया। यातायात बाधित होने से वाहन चालकों को परेशा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी पाइप लाइन अचानक फट गई, जिससे सड़क पर तेजी से पानी भरने लगा। पानी के तेज बहाव के कारण मौके पर ट्रैफिक बाधित हो गया और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस को तुरंत रूट डायवर्ट करना पड़ा। फिलहाल एक ही मार्ग पर दोनों तरफ के वाहनों को चलाया जा रहा है, जिससे इलाके में भारी जाम की स्थिति बन गई है।

    स्थानीय लोग और दफ्तर जाने वाले वाहन चालक प्रभावित हुए हैं। जल बोर्ड की टीम पाइप लाइन की मरम्मत के लिए मौके पर पहुंच गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के आसपास के मार्गों से गुजरने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें।

    यह भी पढ़ें- 'फेमा मामलों में ईडी महिलाओं को बुला सकती है, सीआरपीसी के तहत नहीं होगी छूट', दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला