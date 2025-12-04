Language
    दिल्ली में पानी का संकट: यमुनापार में जल बोर्ड की गलती से लाइन टूटी, लाखों लोगों की टेंशन बढ़ी

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:07 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के पास जल बोर्ड की लापरवाही से पानी की पाइप लाइन टूटने से लाखों लोग प्रभावित हैं। जल बोर्ड नई पाइप लाइन डा ...और पढ़ें

    वजीराबाद रोड पर यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के पास पानी की पाइप लाइन का होता मरम्मत कार्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वजीराबाद रोड पर यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे मंगलवार शाम को टूटी पानी की पाइप लाइन दिल्ली जल बोर्ड गलती की वजह से टूटी थी। इस बात को दिल्ली जल बोर्ड ने स्वीकार किया है। दरअसल यहां पर जल बोर्ड नई पाइप लाइन डालने का काम कर रहा है।

    जल बोर्ड को पता ही नहीं था कि पुरानी पाइप लाइन किस-किस जगह पर है। ड्रिल करने के दौरान पुरानी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पानी के प्रेशर से सड़क कई फीट धंस गई। बुधवार को भी दिनभर मरम्मत का कार्य चला, लेकिन पुरा नहीं हुआ। पिछले दो दिनों से यमुना विहार, बाबरपुर, ब्रह्मपुरी, नूर ए इलाही समेत अन्य क्षेत्रों के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं।

    पानी की पाइप लाइन के मरम्मत कार्य के दौरान वजीराबाद रोड को यमुना विहार के पास एक तरफ से बंद किए जाने पर सड़क के दूसरी ओर लगा यातायात जाम । पारस कुमार

    80 रुपये में पानी की बोतल खरीदने को लोग मजबूर

    स्थानीय लोग क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे पानी के प्लांट से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। पानी की एक बड़ी बोतल बाजार में 40 से 80 रुपये की बिक रही है। लोगों के घरों की स्थिति यह हो गई है कि बर्तन धोने के साथ अन्य जरूरत पूरे करने तक के लिए पानीं नहीं है।

    जिन लोगों के घरों में अवैध रूप से सबमर्सिबल लगा हुआ है, जरूरतमंद लोग उनके घरों पर जाकर अपनी जरूरते पूरी करने के लिए पानी भर रहे हैं। बृहस्पतिवार शाम को पानी आने की उम्मीद है। लोगों का आरोप है कि पानी के टेंकर तक क्षेत्रों में नहीं भेजे जा रहे हैं।

    घंटों लग रहा जाम

    वहीं जल बोर्ड की मरम्मत लाइन के चलते वजीराबाद पर रूट डायवर्ट रहा। इससे यमुना विहार से लेकर हर्ष विहार, जाफराबाद रोड, ब्रजपुरी रोड, यमुना विहार रोड, खजूरी रोड पर जाम लगा रहा। लोग एक से डेढ़ घंटे तक जाम से जूझते रहे। दोपहर के वक्त घोंडा के विधायक अजय महावर निरीक्षण के लिए पहुंचे।

    उन्होंने जल बोर्ड के अधिकारियों से पूछा कि पाइप लाइन टूटी कैसे। जल बोर्ड के एक अधिकारी ने विधायक से कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि जिस जगह वह खोदाई कर रहे हैं वहां पर एल टाइप में पानी की लाइन जा रही है। विधायक ने सीधा सवाल किया कि क्या जल बोर्ड के पास कोई नक्शा ही नहीं है, जिससे यह पता चल सके वजीराबाद रोड पर कहां-कहां लाइन डली हुई हैं।

    उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की नजर है। वह उनसे इस मामले में अपडेट ले रही हैं। जल बोर्ड की एक गलती से लाखों रुपये का नुकसान होने के साथ ही हजारों लोग पानी के लिए परेशान हैं। बता दें जो लाइन टूटी है वह दिल्ली जल बोर्ड के सोनिया विहार प्लांट से आ रही है और वजीराबाद रोड होते हुए यमुना विहार समेत कई क्षेत्रों में जा रही है। जल बोर्ड यमुना विहार नई लाइन डालने काम कर रहा है।

    लोगों की प्रतिक्रिया मंगलवार से घर में एक बूंद पानी नहीं है। बच्चे बिना नहाय स्कूल जा रहे हैं। हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है।

    -तनवीर फातिमा, बाबरपुर

    बिना पानी के बहुत परेशानी हो रही है। कोई बताने को तैयार नहीं है पानी की लाइन कब तक ठीक होगी। बिना पानी के घर में सफाई तक नहीं हो रही है, न कपड़े धूल रहे हैं।

    -टीएस नक्वी, कबीर नगर