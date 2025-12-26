स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। मुंबई और सिक्किम के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला बुधवार को खेला गया। इस मैच का एक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस हंस-हंसकर लोटपोट हो गए जब उन्‍होंने एक ही फ्रेम में दो रोहित शर्मा को पाया। क्या यह कोई तकनीकी गड़बड़ी थी? कोई गलती? बिल्कुल नहीं।

बता दें कि वायरल फोटो में रोहित शर्मा के साथ मुंबई के विकेटकीपर बल्‍लेबाज हार्दिक तमोरे नजर आ रहे हैं। दरअसल, फैंस का मानना है कि हार्दिक तमोरे अनुभवी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा के हमशक्‍ल लगते हैं। कई लोग एक नजर में धोखा खा गए जब दोनों खिलाड़ी एकसाथ खड़े हुए नजर आए।

हालांकि, कई फैंस ने सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि फोटो को मॉर्फ किया गया है क्‍योंकि रोहित और तमोरे एक जैसे बिलकुल नहीं दिखते हैं। कौन हैं हार्दिक तमोरे? हार्दिक जितेंद्र तमोरे मुंबई के विकेटकीपर बल्‍लेबाज हैं। 20 अक्‍टूबर 1997 को हार्दिक का जन्‍म महाराष्‍ट्र के थाणे में हुआ। पिछले कुछ सीजन से हार्दिक तमोरे विभिन्‍न प्रारूपों में मुंबई की सीनियर टीम का हिस्‍सा रहे।

तमोरे ने 2019-20 सीजन में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए फर्स्‍ट क्‍लास डेब्‍यू किया। जल्‍द ही मिडिल ऑर्डर में हार्दिक तमोरे ने अपनी जगह पक्‍की की, जिन्‍होंने तकनीकी रूप से मजबूत बल्‍लेबाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। उनकी विकेटकीपिंग भी दमदार है। याद हो कि 2021-22 रणजी ट्रॉफी सीजन में मुंबई ने फाइनल तक सफर तय किया था।

तकनीकी मजबूत हैं तमोरे तब उत्‍तर प्रदेश के खिलाफ सेमीफाइनल में तमोरे ने नाबाद शतक जमाया था। उन्‍होंने दबाव में शानदार प्रदर्शन करके अपनी उपयोगिता दर्शाई। तमोरे खुद को मिडिल ऑर्डर में सहज मानते हैं। हार्दिक तमोरे को स्‍ट्राइक रोटेट करने के लिए जाना जाता है। वो निरंतर अंतर खोजते हैं और स्थिति की मांग के मुताबिक तेज गति से रन बनाना जानते हैं।