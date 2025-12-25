Language
    रोहित शर्मा वाकई उस्‍ताद हैं... विराट कोहली के फैन से मिलकर उनका दिन बना दिया, हिटमैन का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    Hero Image

    रोहित शर्मा ने लगाया था शतक।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वनडे विश्‍व कप 2027 खेलने की बाट जोह रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट खेलने उतरे हैं। दोनों ने ही शतक के साथ घरेलू क्रिकेट में वापसी की। रोहित शर्मा ने बुधवार को सिक्किम के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शतक लगाया। विजय हजारे ट्रॉफी के इस मैच में मुंबई ने सिक्किम को 8 विकेट से शिकस्‍त दी। मुकाबले की हीरो भी रोहित शर्मा ही रहे।

    रोहित ने लगाया शतक

    हिटमैन ने 164.89 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 94 गेंदों पर 155 रन की पारी खेली। इस दौरान पूर्व भारतीय कप्‍तान ने 18 चौके और 9 छक्‍के भी लगाए। रोहित की एक झलक पाने के लिए मैदान पर फैंस का सैलाब उमड़ आया। रोहित का हर चौका-छक्‍का फैंस की खुशी को 4 गुना कर रहा था। पूरे मैदान पर रोहित-रोहित की गूंज थी। करीब 10000 से ज्‍यादा फैंन रोहित को अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देख रहे थे। मैच के बाद हिटमैन किंग कोहली के फैन से मिले और उसका दिन बना दिया।

    कोहली के फैन का बनाया दिन

    मैच के बाद विराट कोहली की नंबर 18 वाली भारतीय टेस्ट जर्सी पहने एक युवा फैन रोहित की ओर दौड़ा और उनके पैर छूने की कोशिश की। रोहित ने सहजता से बच्चे को बीच में ही रोक दिया और उसे गले लगा लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। फैंस हिटमैन की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

     

     

     

    मुकाबले का हाल

    मुकाबले की बात करें तो सिक्किम ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 236 रन बनाए। विकेटकीपर आशीष थापा ने अर्धशतक लगाया। उन्‍होंने 87 गेंदों पर 79 रन की पारी खेली। के साई सात्विक और क्रांति कुमार ने 34-34 रन की पारी खेली। मुंबई के कप्‍तान शार्दुल ठाकुर ने 2 सफलताएं प्राप्‍त कीं।

    237 रनों के टारगेट को मुंबई ने 30.3 ओवर में 2 विकेट खोकर चेज कर लिया। सलामी बल्‍लेबाज अंगकृष रघुवंशी और रोहित शर्मा के बीच 141 रनों की साझेदारी हुई। अंगकृष 58 गेंदों पर 38 रन बनाकर LBW आउट हुए। हिटमैन ने 155 रन बनाए। मुशीर खान 27 और सरफराज खान 8 रन बनाकर नाबाद रहे।

