रोह‍ित की धमाकेदार वापसी

बता दें कि 38 साल के रोहित शर्मा ने सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की। करीब 10,000 दर्शक स्‍टेडियम में अपने चहेते क्रिकेटर की झलक पाने के लिए पहुंचे थे। भारतीय ओपनर ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और तूफानी शतक जमाया।

रोहित शर्मा ने सिक्किम के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए केवल 61 गेंदों में अपना शतक ठोका। उन्‍होंने मैच में 94 गेंदों में 18 चौके और 9 छक्‍के की मदद से 155 रन बनाए। रोहित शर्मा की पारी के दम पर मुंबई ने सिक्किम को 117 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से जीत दर्ज की।