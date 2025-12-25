'रोहित भाई, वड़ा पाव खाओगे क्या?' भारतीय क्रिकेटर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर मचा रहा धमाल
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपने मस्तमौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। जयपुर के स ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग सभी अच्छी तरह जानते हैं। अपने मस्तमौला अंदाज के लिए लोकप्रिय रोहित शर्मा ने एक फैन के सवाल का जवाब देकर एक बार फिर क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया।
रोहित शर्मा ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले में हिस्सा लिया। उन्होंने मुंबई का प्रतिनिधित्व किया, जिसका टक्कर सिक्किम से थी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर मुंबई की फील्डिंग के दौरान यह घटना घटी, जिसका वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर धमाल मचाने लगा।
दरअसल, रोहित शर्मा बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। तब उनसे एक फैन ने पूछा- रोहित भाई, वड़ा पाव खाओगे क्या? इस पर रोहित ने प्रतिक्रिया दी और हाथ हिलाकर मना कर दिया। क्रिकेट फैंस को यह वीडियो इसलिए पंसद आया क्योंकि रोहित शर्मा ने प्रशंसक के सवाल का जवाब दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी शेयर किया गया।
रोहित की धमाकेदार वापसी
बता दें कि 38 साल के रोहित शर्मा ने सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की। करीब 10,000 दर्शक स्टेडियम में अपने चहेते क्रिकेटर की झलक पाने के लिए पहुंचे थे। भारतीय ओपनर ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और तूफानी शतक जमाया।
रोहित शर्मा ने सिक्किम के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए केवल 61 गेंदों में अपना शतक ठोका। उन्होंने मैच में 94 गेंदों में 18 चौके और 9 छक्के की मदद से 155 रन बनाए। रोहित शर्मा की पारी के दम पर मुंबई ने सिक्किम को 117 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से जीत दर्ज की।
रोहित शर्मा ने इसी के साथ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। रोहित और वॉर्नर के लिस्ट-ए क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 150 या ज्यादा रन बनाने बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित और वॉर्नर ने 9-9 लिस्ट ए में शतक जमाए हैं।
