94 गेंद 155 रन... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी में 7 साल बाद की वापसी, शतक ठोक ध्वस्त कर दिया अपना ही रिकॉर्ड

7 साल बाद की वापसी

बता दें कि रोहित शर्मा ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में 2018-19 सीजन के सेमीफाइनल में खेले थे। मुंबई के इस दिग्गज बल्लेबाज ने बिहार और हैदराबाद के खिलाफ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों में हिस्सा लिया था, जिसमें टीम ने दोनों मैच आसानी से जीते थे। रोहित ने दोनों मैचों में कुल 49 रन बनाए थे, जिनमें से बिहार के खिलाफ वह 32 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

17 साल बाद ठोका शतक

विजय हजारे ट्रॉफी में उनका इससे पहले एकमात्र शतक 2008 में तमिलनाडु के खिलाफ था, जब उन्होंने 89 गेंदों में 100 रन बनाए थे। अपने लिस्ट ए करियर के पिछले 19 वर्षों में रोहित मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में 19 मैच खेल चुके हैं।