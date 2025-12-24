94 गेंद 155 रन... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी में 7 साल बाद की वापसी, शतक ठोक ध्वस्त कर दिया अपना ही रिकॉर्ड
दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा का शतक मुंबई के लिए उनका दूसरा लिस्ट ए शतक है, जो विजय हजारे ट्रॉफी में उनके डेब्यू के 17 साल बाद आया है। साल 2008 मे ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शर्मा ने 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार वापसी की। बुधवार को जयपुर में सिक्किम के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए 62 गेंद में शतक जड़ा। 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों के सामने अपनी दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। इस दौरान अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।
38 साल के रोहित ने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और आठ चौकों और आठ छक्कों की मदद से 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह विजय हजारे ट्रॉफी में उनका दूसरा शतक था और लिस्ट ए क्रिकेट में उनका सबसे तेज शतक रहा। उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों में बनाए गए शतक का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा।
तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड
रोहित ने जयपुर में 91 गेंद में 150 रन पूरे किए, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल थे। पिछले दशक में वनडे में अपने शानदार शतकों के लिए मशहूर रोहित ने 2019 के अंत में वेस्टइंडीज के खिलाफ 159 रन बनाने के बाद पहली बार 50 ओवर की पारी में 150 रन का आंकड़ा पार किया। वह 155 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान 18 चौके और 9 छक्के जड़े।
HUNDRED CELEBRATION BY ROHIT SHARMA AT JAIPUR. 😍🔥 pic.twitter.com/f7o47Vnmnw— Johns. (@CricCrazyJohns) December 24, 2025
7 साल बाद की वापसी
बता दें कि रोहित शर्मा ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में 2018-19 सीजन के सेमीफाइनल में खेले थे। मुंबई के इस दिग्गज बल्लेबाज ने बिहार और हैदराबाद के खिलाफ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों में हिस्सा लिया था, जिसमें टीम ने दोनों मैच आसानी से जीते थे। रोहित ने दोनों मैचों में कुल 49 रन बनाए थे, जिनमें से बिहार के खिलाफ वह 32 रन बनाकर नाबाद रहे थे।
17 साल बाद ठोका शतक
विजय हजारे ट्रॉफी में उनका इससे पहले एकमात्र शतक 2008 में तमिलनाडु के खिलाफ था, जब उन्होंने 89 गेंदों में 100 रन बनाए थे। अपने लिस्ट ए करियर के पिछले 19 वर्षों में रोहित मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में 19 मैच खेल चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।